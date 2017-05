Balbi ve al Real Valladolid «en el mejor momento de confianza»

Luciano Balbi es el dueño del lateral izquierdo en el Real Valladolid y, como el resto del equipo, ha mostrado un buen nivel en los últimos partidos. El hecho de que el conjunto blanquivioleta juegue ahora con extremos le ayuda a desarrollar su juego. «Siempre he dicho que el míster es el que ve mejor qué jugadores tienen que salir con cada sistema. Cuando uno tiene alguien adelante que le puede ayudar, la subida de los laterales es mejor. Pero si me tocase en otro sistema, estaría igualmente agradecido de participar».

El futbolista argentino destaca el gran momento anímico del Real Valladolid en la lucha final para clasificarse para el 'play-off' de ascenso. «En cuanto a lo futbolístico, jugamos mejor en la primera vuelta, incluso cuando estuvimos cinco partidos perdiendo. Pero en cuanto a confianza tal vez este sea el mejor momento. Hemos perdido muchos puntos por querer buscar la victoria. Luego nos dimos cuenta de que un punto podía servir siempre y cuando ganásemos los demás».

Balbi contempla el partido de este domingo ante el Mirandés (Anduva, 12:00 horas) como un choque complicado ante un rival que se aferra a sus últimas opciones para no descender a Segunda B. «Tanto por arriba como por abajo se están disputando finales. El hecho de que el Mirandés pelee por el descenso nos planteará un partido muy difícil. Será peleado por nuestra parte y ellos no se quedarán atrás».

El lateral izquierdo sabe que se ha vinculado su nombre con un posible interés de Osasuna para la próxima campaña, pero explica que no tiene conocimiento directo. «En particular, nadie se ha comunicado conmigo. Tengo la mentalidad puesta en el Real Valladolid, en lo que nos estamos jugando, y no me interesa recibir llamada de otros lados. Mi representante no me ha comunicado nada».

El Real Valladolid puede negociar la continuidad de Balbi en caso de ascenso, una posibilidad que aún no se puede plantear ahora. «Estoy pensando en los partidos que quedan. Las cosas están saliendo de buena manera. Tengo la mentalidad puesta en esto y después se verá mi futuro. Mi renovación aquí no sería automática. Existe la opción de renovar en el caso de que ascendamos y las dos partes estemos de acuerdo».