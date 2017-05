El pádel y el posible ascenso se cruzan en la Plaza Mayor

El mejor de los escenarios posibles para el Real Valladolid pasa por conseguir el ascenso a Primera el sábado 24 o el domingo 25 de junio tras superar las dos eliminatorias del ‘play-off’. Este sueño aún queda muy lejos y no resultará fácil de conseguir, pero si finalmente se concretara, los festejos por la vuelta a la élite se encontrarían con un obstáculo:la instalación del World Padel Tour en la Plaza Mayor, que se disputará entre los días 18 y 25 de junio. En ese caso, resultaría muy complicado que se repitiesen las imágenes de las últimas celebraciones de los años 2012 y 2007, cuando decenas de miles de seguidores pucelanos abarrotaron la zona para ovacionar a la plantilla mientras los jugadores se dirigían a los aficionados desde el balcón del Ayuntamiento. La retirada total de la instalación del World Padel Tour suele durar varios días (así sucedió el año pasado) y, salvo que se acelerase el desmontaje, la Plaza Mayor no estaría libre para la llegada masiva de hinchas el domingo 25 o el lunes 26 de junio.

«El World Padel Tour no se organiza desde Deportes, sino desde Cultura y Turismo. Yo me entero de las fechas por la prensa», explica Alberto Bustos. «Entrar a considerar lo que puede pasar dentro de un mes y medio es complicado. Ojalá el Real Valladolid llegue a la final y haya algo que celebrar. Si eso sucede, será un bendito problema y se buscará un sitio adecuado para festejarlo. No puedo decir si el Ayuntamiento ha considerado esta posibilidad porque ya digo que el asunto del pádel no pasa por mí», añade el concejal de Deportes. Valladolid Toma la Palabra, grupo al que pertenece Bustos, propuso en su momento que el World Padel Tour se celebrase en otra ubicación, aunque el alcalde Óscar Puente (PSOE) defendió que es el mejor escenario posible por los grandes beneficios económicos que deja en la ciudad.