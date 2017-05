Medio centenar de fichajes dibujan la huella de Braulio Vázquez en el Real Valladolid

Braulio Vázquez renunció a rematar su último proyecto con el Real Valladolid cuando quedaba poco más de un mes para concluir su tercera temporada como máximo responsable deportivo del equipo porque, según su propia expresión, no se consideraba la persona idónea para inaugurar una nueva etapa.

Los fichajes de Braulio Temporada 2014/2015 Javi Varas. Actualmente en Las Palmas, de Primera. Javi Chica. Llagostera, Segunda B-Estoril. Mojica. Girona, Segunda Samuel Llorca. R. Santander . André Leão. Real Valladolid. Roger. Levante. Chus Herrero. Tulio de Melo. Hernán Pérez. RCD Espanyol David Timor. Leganés. Alejandro Alfaro. Córdoba. Jonathan Pereira. Oviedo. Carmona. Actualmente en Las Palmas, de Primera. Jorge Hernández. Brian Olivan. Cádiz Temporada 2015/2016 Kepa Arrizabalaga. Athletic Club. Marcelo Silva. Zaragoza. Juan Villar. Real Valladolid. Rodri. Córdoba Bruno Varela. Vitoria Setúbal. Juanpe. Girona. EriK Moreno. CD Tondela (Portugal). Nikos. Aris Salónica. Javi Moyano. Real Valladolid. Diego Rubio. Kansas City. Manu del Moral. Numancia. Guzmán. Real Valladolid. Roger Martí. Volvió a Pucela. Ahora en el Levante Rennella. Miami Futbol Club. Tiba. Mario Hermoso. Real Madrid Castilla. Temporada 2016/2017 Pau Torres. Con contrato. Ángel. Con contrato. Álex López. Termina cesión. Lichnovsky. Termina cesión. Balbi. Termina contrato. Rafa. Con contrato. Mata. Con contrato. Sergio Marcos. Con contrato. Becerra. Con contrato. Espinoza. Termina cesión. Jordán. Termina cesión. Guitián. Con contrato. Míchel. Con contrato Markel. Termina cesión Drazic. Termina cesión Alex Pérez. Acaba contrato IIban Salvador. Con contrato. Raúl de Tomás. Termina cesión. Luismi. Con contrato. Anuar. Con contrato. Mayoral. Vuelve al Real Valladolid.

Una cuarta temporada en Segunda o, incluso, una eventual vuelta a Primera a través del ‘play-off’ –recién recuperada la acreditación para disputarlo– no entra ya en sus planes. Sin embargo, el legado del último director deportivo del Real Valladolid es muy vasto y trasciende a la fecha de su renuncia. Porque fue él quien asignó las taquillas a los 22 jugadores del actual primer equipo, incluidos los llegados del Promesas –Ángel y Jose– que tendrán que demostrar las posibilidades del su último proyecto, que puso en marcha junto a Paco Herrera. Un proyecto que intentó superar la provisionalidad del de la pasada temporada a base, entre otras medidas, de dar mayor vigencia a los nuevos contratos, lo que hará que su huella perdure aún algunas temporadas.

Éxitos y decepciones

Durante las tres temporadas en las que ha dirigido la parcela deportiva del Real Valladolid, Braulio Vázquez formalizó más de medio centenar de contratos, si se incluyen los de los jugadores que llegaron del filial. Aunque a la vista está que no consiguió el principal objetivo –el ascenso a Primera, que acabaría con la penuria económica del club y permitiría una gestión deportiva más ambiciosa–la trayectoria de Braulio Vázquez demuestra que es un gran conocedor del ámbito futbolístico; que no necesita demasiados recursos para lograr grandes jugadores y, también, que su calidad, por sí misma, no es garantía del éxito. Su primera temporada lo demuestra: Entre los 16 fichajes que hizo en la temporada 2014/2015, incluidos los del Promesas Jorge Hernández y Brian Oliva, se encontraban el valenciano Roger, actual pichichi de la liga 1|2|3 que ha contribuido decisivamente al ascenso matemático del Levante a Primera.

Pero Braulio también fue capaz de vestir de blanquivioleta al extremo paraguayo Hernán Pérez, actualmente en el RCD Espanyol de Primera; a Javi Varas, que defiende ahora la portería de Las Palmas, o a Leão, que aún milita en el Real Valladolid. Fue una temporada en la que el Real Valladolid consiguió ilusionar a la afición con grandes jugadores, aunque el proyecto no paso de la primera fase del ‘play-off’ donde cayó sin perder frente a las Palmas, con un doble empate y un último partido que termino con nueve jugadores en el campo.

Su segundo proyecto tuvo menos nombres, aunque incluía a Kepa, portero del Athletic y convocado ya por primera vez con la Selección Española; a Juan Villar, un joven recuperado de Segunda B que se convirtió en Pichichi del equipo, con 15 goles, y recuperó a Roger para una segunda etapa. El proyecto colectivo fue un fracaso, hasta el punto de que tras mantener la categoría con apuros, el presidente propuso poner en marcha un nuevo proyecto. De hecho solo Leão, Villar y Guzmán, sobrevivieron a la renovación.

El tercer proyecto, vigente aún, suponía crea un nuevo equipo desde la base. En su despedida, Braulio Vázquez hablaba de 17 jugadores fichados esta temporada, aunque si se suman los contratos de canteranos, como Anuar, y las fichas de cedidos, como Luismi o Iban Salvador, el número de jugadores con el sello de Braulio Vázquez llega a la veintena.