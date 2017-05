Moyano: «El traspié de Miranda no puede tirar por la borda una reacción espectacular»

Como capitán, a Javi Moyano siempre le toca dar la cara en situaciones difíciles. El lateral derecho no rehúye las comparecencias en la sala de prensa cuando es requerido y este martes, tras la sesión vespertina, ha repasado la situación que vive el Real Valladolid después de entrar en zona de 'play-off', pero con la sensación amarga de dejar escapar dos puntos con el 2-2 final ante un Mirandés en inferioridad. Moyano defiende la racha actual del equipo blanquivioleta, fruto de una reacción que le ha llevado a lograr tres victorias y dos empates en los últimos cinco partidos. «Después del palo de Sevilla vivimos una situación difícil, en la que el equipo recibió, merecidamente, muchas críticas. Tocaba apechugar y solucionar lo que hicimos mal. Mucha gente pensaba que el equipo estaba muerto y que no seríamos capaces de luchar más que por la permanencia. A día de hoy, el Real Valladolid está donde pocos esperaban. La reacción del grupo ha sido espectacular en cuanto a puntuación, dejando al margen la segunda parte del otro día. Yo habría firmado 11 puntos de 15, incluso menos. Estamos en un momento de disfrutar y de apoyar. No me gusta tener la sensación de que un pequeño traspié como el de Miranda tire por la borda la renta que teníamos. Me parece injusto que se vuelva al mismo discurso que hubo en su día cuando estamos en 'play-off' y dependemos de nosotros».

Moyano no cree que al Real Valladolid le falte carácter, pero si observa una «cara B que sale a relucir cuando menos se espera», como sucedió en Miranda y recuerda que el vestuario ha salido de una «crisis que se calificó como profunda«. «No nos confiamos. Vamos a defender nuestra posición en el campo y jugar cada partido como si fuera una final».

Moyano sabe que el próximo choque ante el Getafe en Zorrilla «será difícil por el ADN que tienen los equipos que dirige Bordalás«. «Son conjuntos intensos, que no se dan nunca por vencidos, que trabajan como bloque. Tenemos que igualar ese trabajo y ganarles en intensidad».

Javi Moyano y el resto del vestuario están seguros de que el Real Valladolid «va a responder« el próximo sábado. «La afición estará con nosotros. Y vamos a demostrar que somos un equipo capacitado para mantenerse esos puestos de 'play-off'. Queremos demostrarles que pueden estar orgullosos de nosotros, después de la reacción que hemos tenido, cuando parecía que éramos un equipo sin alma y que vagaba por el campo, como sucedió en Sevilla. A día de hoy, hay que valorar como positiva la mejoría que hemos tenido».