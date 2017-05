Nico Rodríguez se perfila como sustituto de Braulio en el Real Valladolid

Carlos Suárez se ha puesto ya manos a la obra para contratar al próximo director deportivo del Real Valladolid. La salida de Braulio Vázquez ha dejado un vacío que el presidente blanquivioleta quiere llenar cuanto antes, en medio de la incertidumbre sobre la categoría en la que militará el equipo la próxima temporada. Suárez guarda mutismo sobre la identidad del sustituto, pero un nombre suena con fuerza en los últimos días como posibilidad para ocupar el cargo. Se trata de Nico Rodríguez, el actual director deportivo del Sporting, que negocia estos días su salida del club asturiano.

Juan Nicolás Rodríguez Sánchez (Sallanches, Francia, 1969) mantiene la cautela y sostiene que «no hay nada» con el Real Valladolid... al menos por el momento. «Todavía tengo pendiente reunirme [con la directiva asturiana]. Aún no está aclarada mi situación en el Sporting de Gijón. Por eso hay que ser respetuosos con todos», apunta el directivo.

El consejo de administración del Sporting se reunirá esta semana para empezar a tomar las primeras decisiones tras el descenso del equipo a Segunda. Las informaciones que provienen de Gijón apuntan a la inminente salida de Nico Rodríguez (al que le queda un año de contrato) y la contratación de Óscar Perarnau, el «principal candidato» para el cargo, según recogió ayer la Agencia Efe.

Mientras, en el Real Valladolid, Carlos Suárez explica que el proceso de búsqueda del nuevo director deportivo comenzó una vez que Braulio Vázquez zanjó oficialmente su salida del club blanquivioleta el pasado viernes. «Desde el momento en el que no tenemos director deportivo, es cuando empezamos a buscar a otro. Es la forma normal de hacer las cosas. A partir de que se despidió Braulio, trabajamos en este tema, que culminará cuando lo anunciemos. Entre una cosa y otra, no vamos a explicar nada. Lo único que digo es que buscamos un perfil de director deportivo. No voy a hablar de nombres, ni de si conozco a uno o a otro», zanja Suárez

La incertidumbre sobre la categoría en la que militará el Real Valladolid la próxima temporada puede obligar a contratar perfiles diferenciados:no es lo mismo confeccionar una plantilla con más de 30 millones de presupuesto en Primera, donde conviene conocer exhaustivamente los principales mercados europeos, que verse limitado por las estrecheces de los cuatro millones en Segunda, donde el foco debe apuntar a la categoría de plata, e incluso a las perlas de la Segunda B española.

El perfil de Nico Rodríguez encaja en todas las situaciones porque ha trabajado en Segunda B, Segunda y Primera. Su carrera como director deportivo despegó en Alcorcón, el club donde permaneció desde 2007 hasta 2014, con éxitos continuados. Con Juan Antonio Anquela como técnico y Nico Rodríguez en los despachos, el Alcorcón, todavía en Segunda B, goleó al Real Madrid en Copa en 2009, en el conocido ‘alcorconazo’ (4-0). En 2010, logró el ascenso a Segunda. En 2012, el Alcorcón llegó a la final del ‘play-off’ de ascenso a Primera, pero fue eliminado por el Real Valladolid. El año siguiente también alcanzó la promoción y cayó en la primera ronda ante el Girona.

De Alcorcón saltó a Las Palmas (2014-2015), donde contrató a Paco Herrera como entrenador. El club canario logró el ascenso a Primera con un presupuesto de 3,3 millones. La llamada del Sporting, el club de su ciudad, le hizo salir de Las Palmas con polémica para llevar las riendas de una entidad recién ascendida a la élite. En Gijón se encontró el primer año con una sanción que impedía al club contratar jugadores y mantuvo la categoría ‘in extremis’. En esta temporada, el Sporting de los 16 fichajes de Nico Rodríguez no cuajó, la cantera perdió peso en el primer equipo, Abelardo fue destituido como técnico y Rubi no pudo frenar el descenso a Segunda. Ahora, Nico Rodríguez se prepara para afrontar nuevos retos profesionales... que pueden pasar por Zorrilla.