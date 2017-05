Míchel Herrero: «En Miranda se vio falta de actitud y no se puede repetir»

Míchel Herrero no oculta la realidad de lo que sucedió en la segunda parte ante el Mirandés. El centrocampista del Real Valladolid cree que "no hay excusa" y que el equipo perdió "la concentración" con el resultado de dos puntos esfumados. "La actitud no fue la correcta. Se juntaron muchas cosas. Tuvimos ocasiones para materializar la victoria, pero no las convertimos. Se vio falta de actitud y no se puede repetir en todo lo que queda de Liga".

Para Míchel, el 2-2 final, fruto de un gol en propia meta en el minuto 94 ante un rival con diez, debe servir para estimular al Real Valladolid, como sucedió tras la debacle frente al Sevilla Alético (6-2) de hace seis semanas. "Ojalá sea un punto de inicio para las tres últimas jornadas, tres finales en las que tenemos que entrar al cien por cien".

Míchel Herrero recuerda que la plantilla ha luchado durante toda la temporada por "llegar a las tres últimas jornadas con opciones". "Y no es que tengamos opciones, sino que estamos metidos en 'play-off' y eso es lo que debemos valorar. Nos dolió el partido que hicimos y no ganar en Miranda, pero ese punto nos ha metido en 'play-off' y vamos a jugar en casa dos partidos ante rivales directos".

El partido ante el rocoso Getafe de este sábado (José Zorrilla, 18:00 horas) pondrá a prueba la solidez blanquivioleta. "De los tres rivales que nos quedan es el más difícil y, desde luego, el más importante porque es el primero que nos viene. Está peleando por subir directamente y cuenta con grandes jugadores, gente de mucha experiencia. Pero fuera de casa y nosotros lo haremos con nuestra afición. Ese se tiene que notar".

Míchel considera que el choque ante el Getafe ser "duro" y que el equipo de José Bordalás tratará de imponer su "veteranía". "Saben que tenemos mucha juventud. Eso tiene su parte buena y su parte mala. Saben nuestros puntos débiles y nosotros los suyos. Será un choque disputado, con mucho enfrentamiento individual. Creo que se va a decidir en alguna acción individual o balón parado".

El centrocampista valenciano ha explicado que al vestuario le ha afectado la salida de Braulio Vázquez como director deportivo para fichar por Osasuna. "Obviamente nos duele. Es un gran profesional y ha hecho un gran equipo aquí. Todos le estamos agradecidos. Tal vez sus formas no hayan sido las correctas, pero ha hecho un trabajo magnífico, es un gran profesional y le deseo lo mejor. Él nos dijo que nos deseaba la mayor suerte del mundo y que quiere que ascendiera el Real Valladolid. Ha decidido irse a otro proyecto. Le deseamos lo mejor".