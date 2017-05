Paco Herrera: «Como nos equivoquemos una vez, sufriremos ante el Getafe»

El enfado de Paco Herrera tras el empate a dos frente al Mirandés fue mayúsculo, pero el técnico del Real Valladolid ha explicado este jueves que, con sus duras declaraciones en la rueda de prensa de Anduva, «empezaba a jugar el partido» ante el Getafe de este sábado (José Zorrilla, 18:00 horas). «Se trataba de abrir la herida, echar alcohol y que escueza. Es el mejor ejemplo. Y pretendía que nos escociera a todos, a mí y a mis jugadores», ha señalado

Después de alcanzar la sexta posición en la tabla, Paco Herrera espera que el Real Valladolid se mantenga en la zona de 'play-off' en las tres jornadas que restan para acabar la temporada regular. «El club ha sacado una campaña con el lema #Yocreo. Yo también creo y el sábado tenemos que demostrarlo».

El entrenador blanquivioleta considera que los últimos 45 minutos de Miranda, donde su equipo dejó escapar una ventaja de 0-2 ante un rival con diez, «no son suficientes» para borrar todo lo que se ha logrado en los últimos cinco partidos. «Todo eso se tiene que reflejar este sábado contra el Getafe, un equipo que medirá nuestro estado. Se trata de un conjunto con gran experiencia, un equipo que domina las situaciones de juego que le interesa. Hay que trabajar mucho el partido porque nunca regalan nada. Jamás arriesgan. Buscan que tú te equivoques. Y, como nos equivoquemos en una sola situación, vamos a sufrir. Sucedió en la primera vuelta, cuando estábamos haciendo cosas buenas ante ellos y en un momento determinado cortaron un pase por dentro de André Leão. Una equivocación nuestra de pase se convirtió en un gol suyo, sin que hubiera nada más».

Herrera lamenta la baja de Jaime Mata, ya que, a pesar de que no venía jugando como titular, «ayudaba en muchas cosas» cuando salía desde el banquillo. «Su lesión nos hace daño, pero nuestro recuperador me ha dicho que lo podemos tener en dos partidos. Yo pensé que sería para más tiempo. No pienso que queden solo tres encuentros, pienso en algo más. Así que espero que lo tengamos», ha señalado el técnico en referencia a la clasificación para el 'play-off' de ascenso.

Paco Herrera insiste en la necesidad de mantener una atención extrema ante el Getafe, pero no quiere que su equipo renuncie al potencial ofensivo que ha exhibido en los últimos tiempos, con De Tomás y Jose como máximos goleadores en racha. «No podemos equivocarnos en ciertas cosas y en ciertos sitios. Es parte de la clave. Pero, cuando digo eso, puede sonar a que nos convirtamos en un equipo defensivo o con más gente por detrás de la que solemos tener. Me gustaría que fuéramos lo que estamos siendo últimamente en ataque».