«No hace falta mirar a los demás, somos dueños de nuestro destino»

«Hace tres semanas dije aquí [en la sala de prensa] que creía en nosotros. Y ahora estamos metidos en 'play-off'». El centrocampista André Leão manifestó esta mañana tras el entrenamiento en los Anexos su fe en que este año el Real Valladolid tendrá la oportunidad de jugar el ascenso a Primera en la fase de 'play-off', dado que el ascenso directo parece estar reservado al Levante (matemáticamente equipo de Primera) y al Girona, segundo clasificado. El Getafe, rival del Real Valladolid mañana en Zorrilla, aún puede soñar con un improbable ascenso directo si el Girona se derrumbara en los tres últimos encuentros del campeonato y los madrileños suman al menos dos victorias.

En todo caso, Leão afirmó que los jugadores del Real Valladolid no necesitan estar pendientes de lo que ocurre con el resto de los rivales. «No hace falta mirar al lado. Si ganamos nuestro partido, pase lo que pase estamos arriba» dijo. Antes había sido aún más gráfico: «Somos dueños de nuestro destino» afirmó como para reforzar la idea de que el Pucela no depende de nadie para lograr el objetivo de disputar la promoción. Y de que no tiene excusas.

Leão no quiso entrar a valorar cuál de los tres encuentros que quedan -Getafe, Reus y Cádiz- es el más difícil. «Todos son complicados, aunque los de casa -Getafe y Cádiz- no deberían ser los peores». el mediocentro portugués sí se atrevió a dar una cifra de puntos necesarios para garantizar la disputa del 'play-off'. «7 de los 9 en disputa» dijo.

André Leão habló también del rival y recordó que saben aprovechar los errores. «Recuperan rápido y, enseguida, están arrriba», dijo. Aprovechan bien los errores y por eso necesitamos estar concentrados.