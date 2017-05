El Pucela ronda un 'play-off' al que solo Djukic supo sacar partido

Mendilibar, Onésimo y Clemente consumaron el descenso en la temporada 2010/2011 y, en la siguiente, Antonio Gómez, Torres Gómez y, finalmente, Abel Resino (los 27 últimos partidos) dejaron al Real Valladolid en el séptimo puesto de la tabla. Con doble fortuna: la LFP había establecido un sistema de ascenso para un tercer equipo de segunda, a través de una doble eliminatoria a doble partido para los equipos colocados entre el 3º y 6º puesto, excluyendo a los filiales. Y esta circunstancia dio la posibilidad al Real Valladolid de inaugurar el nuevo sistema de ascenso, porque el Barcelona B –3º en la clasificación– no contaba para la promoción y el Real Valladolid ocupó la última plaza para la doble eliminatoria.

No sirvió de nada, porque cayó a las primeras de cambio. En Valladolid venció al Elche en Zorrilla, en la primera vuelta, con un gol de Javi Guerra. Tres días después en el Martínez Valero, Óscar González hizo florecer la esperanzas con un gol a los veinte minutos. Pero Albacar (2) y Ángel marcaron y acabaron con las esperanzas de ascenso aquella temporada. Finalmente, el Elche cayó ante el Granada, que ascendió a Primera. El Pucela tendría que esperar un año más.

Djukic dio en el clavo

No se demoró demasiado Miroslav Djukic en aprovechar la ocasión. En su primera temporada con el Real Valladolid, segunda en la que estaba vigente el sistema e ascenso a Primera de un tercer equipo a través del ‘play-off’, el entrenador serbio le sacó el máximo rendimiento. Y no fue casualidad. Durante las últimas cinco jornadas de aquella temporada, el Real Valladolid había ocupado el tercer lugar de la clasificación. Las Cuatro anteriores, había estado el segundo, que le habilitaba para el ascenso directo. Pero no tuvo la mejor fortuna en el tramo final de liga, con una derrota ante el Guadalajara y un empate previo con el Alcorcón. Aún así, Djukic jugo con fortuna la carta del ‘play-off’ y eliminó al Córdoba, empatando sin goles en el Nuevo Arcángel y ganando con autoridad en Zorrilla (3-0) para jugarse la final con el Alcorcón. Ganó en Santo Domingo (0-1) con un gol de Javi Guerra, y volvió a hacerlo, el 16 de junio de aquel 2012 con otro gol del delantero malagueño, logrando el ascenso a Primera División, donde se mantuvo durante las dos siguientes jornadas.

Rubi y el legado de JIM

Juan Ignacio Martínez no supo sacarle partido a la herencia de Djukic. Su temporada en el banquillo del Real Valladolid fue catastrófica, hasta concluir aquella temporada en penúltimo lugar, después de que en la jornada 27ª el Pucela cayera de forma sorprendente ante un desahuciado el Betis por 4-3 en el Benito Villamarín, donde el propio presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, pidió disculpas a los aficionados pucelanos que se había trasladado a Sevilla para celebrar una eventual victoria salvadora que no se produjo.

JIM pasó a la historia menos gloriosa del Pucela y tomó el relevo en el banquillo pucelano Joan Francesc Ferrer Sicilia, ‘Rubi’ que mejoró notablemente la temporada del técnico alicantino y consiguió llegar al final en quinto lugar, puesto que ocupo las últimas cinco jornadas. Esta quinta plaza le habilitó para jugar el ‘play-off’ que le enfrentó en la semifinal a Las Palmas. El extremo paraguayo Hernán Pérez marcó el gol del empate en Zorrilla. Tres días después, el empate sin goles en el Estadio de Gran Canaria, el empate a cero dio doble valor al gol de Araujo en Zorrila y dio el pase a la final a Las Palmas, que terminó subiendo a Primera tras vencer en la final al Zaragoza.

Quedan tres jornadas de la Liga regular en la presente temporada para que Paco Herrrera, que ascendió al Celta de forma directa la misma temporada que Djukic lo hizo en la promoción con el Pucela, tenga la oportunidad de probar suerte con el ‘play-off’.