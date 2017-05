«No me he planteado jugar con el Real Valladolid en Primera»

El pasado mes de agosto, el Real Valladolid le dio la carta de libertad con una opción para recuperarle. Laureano Antonio Villa Sánchez, ‘Toni’, (Murcia, 1995) que había estado preparando el salto desde el Promesas al primer equipo del Real Valladolid hasta que Gaizka Garitano decidió no contar con él, tampoco sedujo a Paco Herrera y se fue a la Cultural Leonesa. Diez meses, seis goles y 43 partidos después, el mediapunta murciano formado en las categorías inferiores del Real Valladolid es uno de los protagonistas del histórico ascenso de la Cultural a Segunda División.

Afirma que ha estado centrado en su trabajo –«ascender con la Cultu»– y no se ha entretenido en considerar la posibilidad de que su exequipo le repesque, a pesar de que si lo hiciera podría terminar jugando en Primera la próxima temporada. Recuerda que, hoy por hoy, es un jugador de la Cultural Leonesa por una temporada más e insiste en que su futuro deportivo lo ha dejado en manos de «gente que lo piensa por mí y en la que confío mucho». Finalmente, acepta que está en un gran momento de su vida, personal y deportiva. A mitad de la temporada su novia se fue a vivir con él a León;ha terminado demostrando sus cualidades en 36 partidos de Liga regular, 5 de Copa y 2 de Promoción, en los que ha marcado seis goles y mantiene, con la objetividad que le dan los resultados y el reciente ascenso conseguido por la Cultual, que forma parte del mejor equipo que ha jugado nunca (el Promesas es un filial de Segunda B).

Pero Toni no olvida su pasado. Afirma haber seguido al Promesas esta temporada, pero también al Real Valladolid del que, dice, nunca ha dudado de sus posibilidades de jugar el ‘play-off’. «Ni siquiera después de la derrota por 6-2 contra el Sevilla Atlético».

–¿El ascenso con la Cultural va a influir en su futuro deportivo? ¿Lo tiene ya decidido?

–Aún es pronto para eso. Yo, de momento, soy jugador de la Cultural Leonesa y tengo contrato para una temporada más.

–¿Valora la posibilidad de que si el Real Valladolid decide repescarlo tiene alguna posibilidad de jugar la próxima temporada en Primera?

–La verdad, no estoy al tanto de eso. No he valorado esa posibilidad. Esta temporada he estado pendiente de lo que me tocaba:buscar el ascenso con la Cultural y lo hemos logrado. ¿Mi futuro? Tengo gente que piensa por mí y propone los asuntos de mi futuro profesional. Y confío en ellos. Hasta ahora solo he pensado en lo que me tocaba, en mi responsabilidad directa. Sobre lo demás, tengo total confianza en mi representante.

¿Reconoce que está en su mejor momento deportivo?

–Hemos conseguido el ascenso y estoy en el mejor equipo que he jugado, un equipo de Segunda División. El Real Valladolid B, del que este año he estado pendiente, ha hecho una gran temporada pero no deja de ser un equipo cuyo objetivo es mantener la categoría.

–Si volviera al Real Valladolid, lo haría al primer equipo. ¿Ha seguido su evolución este año?

–He estado más pendiente del filial, pero también sé lo que ha hecho el primer equipo. No ha sido una gran temporada, pero desde el principio he creído que era un candidato al ‘play-off’, porque hay partidos que siempre va a ganar y esta Liga tan competida permite a equipos como el Real Valladolid ser un aspirante a la promoción. Incluso después de la derrota por 6-2 en Sevilla, que tuvo que doler. Pero no dejó de ser un partido contra un filial, que puede tener un buen día y no se juega tanto.

–Es murciano, se formó futbolísticamente en los Anexos a Zorrilla y ha triunfado con la Cultural Leonesa. ¿Tiene alguna preferencia por alguna de las tres ciudades donde ha vivido?

–Ninguna. Son tres ciudades que me gustan. Ha sido una especie de rebote y, de momento mi futuro inmediato está con la Cultural, un club con el que tengo un año más de contrato.

–¿Se ha integrado bien en León? ¿Le recibieron bien?

–El de la Cultural es un vestuario de gente humilde, trabajadora, que tiene incluso algunos jugadores con nombre, pero por encima de todo es un equipo al que le une la pasión por el fútbol.

–¿Mantiene alguna relación personal con alguno de sus excompañeros del Real Valladolid?

–Con Ángel y Anuar. Con Jose no tengo relación personal pero también estuve con él en el equipo. Este año, también me llamó la atención y me alegró que subieran al primer equipo, como me sorprendió agradablemente el regreso de Rafa al Real Valladolid.

–Además de decidir su futuro, ¿cuáles son sus proyectos inmediatos? ¿Tienen ya vacaciones?

–Estamos pendientes de jugar el partido de campeones, que disputaremos contra el Lorca, donde se decide el título de Segunda B. Después, vacaciones en Murcia.

Toni, que ha sumado 2.750 minutos en los 36 partidos de la Liga en la que la Cultural Leonesa ha conseguido volver a la Segunda División, después de 43 años, no compromete con sus opiniones su futuro. Reconoce que el ascenso y su protagonismo en está histórica temporada, le pueden abrir muchas puertas. No lleva al día las estadísticas sobre su trabajo –«han sido seis goles en no sé cuántos partidos»– pero acepta de buen grado la responsabilidad que el entrenador, le dio. «Fundamentalmente he jugado de mediapunra». De la Barrera, el míster, ya le conocía de su etapa en el Promesas.

La promesa de Braulio Vázquez

El pasado mes de diciembre, el entonces director deportivo del Real Valladolid anunció su intención de recuperar a Toni para el club que le había formado. Habló con el jugador y en un par de emisoras verbalizó su deseo de que el Real valladolid ejerciera el derecho a reclamarle de nuevo para su vestuario. Dejó entrever, además, que no era una operación especialmente onerosa para el club. Pero su salida del Pucela deja a Toni sin uno de sus valedores para reclamar su regreso a Zorrilla.