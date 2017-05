Jordán ve un Real Valladolid «más maduro»

La última victoria del Real Valladolid ante el Getafe ha servido para que el equipo blanquivioleta siga «igual de metido» en la lucha por el 'play-off', pero «con más confianza». Así lo ve el mediocentro Joan Jordán, quien añade. «Henos demostrado que podemos competir contra cualquier equipo, sin tener miedo a nada. Somos el Real Valladolid y, jugando como el otro día, podemos ganar a cualquiera».

La tremenda racha del Real Valladolid en los últimos seis partidos (cuatro victorias y dos empates) ha reforzado a todo el grupo sin caer en la euforia. Jordán contempla la solidez del grupo y señala: «Noto al equipo más maduro. No solo en el día a día, sino también sobre el césped. El otro día se notó un equipo que parecía tener mucha experiencia por cómo manejó el partido. De los últimos diez minutos, se jugaron tres. El equipo ha madurado y sabe cuándo tiene que jugar y cuándo hacer faltas. En jornadas anteriores habíamos pecado de lo contrario».

Joan Jordán explica que la llegada de Christian Espinoza ha servido para que el Real Valladolid cambie su esquema de juego, con un 4-2-3-1 en el que se abre el juego por las bandas. «Yo siempre he dicho que me siento más cómodo en el doble pivote, como estoy jugando ahora con Leão y con Míchel por delante. Es una posición más cómoda para mí. Pero creo que nuestro cambio de chip no solo es por el esquema, sino por la intensidad y la concentración que mostramos».

Jordán no quiere especular con un empate este domingo ante el Reus, que valdría al Real Valladolid para certificar al 'play-off' si gana al Cádiz en la última jornada. El mediocentro sabe que ya hay opciones de clasificarse ya (ganando al Reus y que el Huesca caiga ante el Numancia) y quiere explorarlas. «No tenemos que ir a Reus con el objetivo de no perder, porque si lo hacemos, perderemos. Debemos ir con el objetivo de ganar y la semana siguiente será otro partido. Este encuentro ante el Reus es muy importante. La victoria es vital. Tenemos una posibilidad para meternos ya en el 'play-off' y debemos ir a por ella. Si no se da, ya pensaremos en la siguiente semana, pero ahora tenemos que estar concentrados en el Reus».