Lucha salvaje por el ‘play-off’

Con dos jornadas por delante y siete equipos implicados en la lucha por el ascenso (vía directa o a través del ‘play-off’), todo está abierto en la zona alta de la tabla. El Real Valladolid, por ejemplo, puede certificar matemáticamente la disputa de la promoción este domingo en Reus, siempre que el equipo blanquivioleta gane y el Huesca pierda en El Alcoraz ante el Numancia, pero, como el resto de conjuntos, está expuesto a sufrir infortunios.

Ascendido el Levante, en estos momentos hay 1.593.323 combinaciones posibles de resultados en los trece partidos que van a marcar el destino de los conjuntos que optan a acabar entre el segundo y el sexto puesto. El calendario es más benigno para unos que para otros, algunos lo tienen en su mano y otros deben esperar, pero nadie se puede fiar de nadie. Así está la lucha en la cumbre.

2º. Girona (69 puntos)

A un punto del ascenso directo

El Girona se empeña en no subir por la vía rápida. Lo tuvo en su mano la última jornada después del triunfo del Real Valladolid ante el Getafe, pero los de Pablo Machín perdieron la ventaja inicial en Tarragona y acabaron cayendo 3-1 frente al Nástic. El Girona necesita un punto para celebrar el ansiado ascenso a Primera, pero le invade el vértigo: ha cosechado un solo empate en los tres últimos partidos. Si pierde los dos próximos encuentros (en casa ante el Real Zaragoza y fuera con el Córdoba), puede revivir situaciones del pasado y verse abocado al ‘play-off’ cuando lleva jornadas pensando que ascenderá directamente. Esta situación resulta improbable, pero...

3º. Getafe (64 puntos)

Aún puede ser segundo... y quedarse fuera del ‘play-off’

El Getafe pinchó en Valladolid y perdió una ocasión inmejorable para asustar al Girona. Sin embargo, aún cuenta con opciones de llegar al segundo puesto, siempre que el cuadro de Machín se desfonde definitivamente y los madrileños aceleren. Por otra parte, el Getafe podría haber certificado ya su clasificación para la promoción y resulta muy probable que lo haga en estas dos jornadas, pero necesita sumar más de un punto ante Almería y Mallorca. Con solo un empate, aún podrían superarle Tenerife, Cádiz o Real Valladolid, y hasta el Huesca, con quien tiene empatados los enfrentamientos particulares. Parece un candidato seguro a jugar el ‘play-off’, pero...

4º. Tenerife (63 puntos)

En la misma situación que el Getafe, aunque con un punto menos

El Tenerife viene de imponerse con contundencia en el campo del Alcorcón (1-3) y lograr una victoria tras los dos empates anteriores que han frenado su ascensión en la tabla. A falta de dos jornadas para el final, el equipo que entrena José Luis Martí aún cuenta con opciones, aunque remotas, de lograr el ascenso directo. Para ello, tendría que enjugar el punto que le separa del Getafe en la tabla (con el que tiene igualados los enfrentamientos directos) y ganar sus partidos ante el Nàstic en casa y frente el Real Zaragoza fuera para alcanzar a un Girona que debería anclarse en los 69 puntos. Tenerife y Girona también andan empatados sus choques directos de esta temporada, por lo que los canarios tendrían que mejorar, además, su diferencia de goles general (+13). Los gerundenses cuentan ahora con +19.

5º. Cádiz (61 puntos)

Con la amenaza del Real Valladolid

Como el resto de equipos, el Cádiz no puede despistarse. El 3-3 cosechado ante el Sevilla Atlético la pasada jornada le deja en una situación más complicada de lo que esperaba. El Real Valladolid se encuentra a un solo punto y le puede pasar con facilidad. Al cuadro blanquivioleta le basta con mantener a tiro a los gaditanos y ganar (o empatar) en el choque directo de la última jornada, ya que los enfrentamientos directos favorecerían al Real Valladolid (ganó 0-1 en la primera vuelta). Si Getafe y Tenerife también hacen sus deberes, el Cádiz se quedará fuera del ‘play-off’. Pero los amarillos todavía pueden aspirar a quedar terceros si madrileños y canarios se encasquillan a última hora. El Cádiz se mide al Elche en el Ramón de Carranza (los ilicitanos son penúltimos y luchan por salvarse ‘in extremis’) y al pujante Real Valladolid en la última jornada

6º. Real Valladolid (60 puntos)

El equipo con mejor racha en pleno vuelo

El equipo más en forma del campeonato (cuatro triunfos y dos empates en los seis últimos partidos) llega a las dos últimas jornadas dependiendo de sí mismo para mantener la sexta plaza e, incluso optar al resto de lugares que dan acceso al ‘play-off’, desde el tercer puesto hasta el quinto. El conjunto de Paco Herrera puede certificar su clasificación para la promoción el próximo domingo con una situación muy concreta. Si gana su choque a domicilio ante el Reus y el Huesca pierde en su casa ante el Numancia, habrá consumado su pase al ‘play-off’ con una jornada por disputarse. El Real Valladolid aún podría acabar tercero en la tabla, pero sabe con seguridad que, si vence en Reus, al menos tendrá la opción de ser quinto. Su enfrentamiento en Zorrilla ante el Cádiz de la última jornada le permitiría sobrepasar a los gaditanos, incluso con un empate (se impondría por los duelos directos). Otra opción pasa por empatar en Reus y ganar al Cádiz. Esos cuatro puntos también le darían matemáticamente plaza en el ‘play-off’ de ascenso a Primera.

7º. Huesca (59 puntos)

Al acecho de Real Valladolid y Cádiz

La victoria del Huesca ante el Lugo permite a los oscenses mantener sus opciones de ‘play-off’ tras sufrir una caída en la tabla. Matemáticamente, aún podrían alcanzar la tercera posición si ganan sus dos últimos partidos (ante el Numancia en casa y en el Ciudad de Valencia con el Levante), pero para eso tendrían que pinchar los cuatro equipos que tiene por delante. Una opción más factible pasa por dar caza al Real Valladolid, solo un punto por encima, o al Cádiz (dos puntos por delante). Si el equipo vallisoletano no gana en Reus o el Cádiz pierde ante el Elche, el Huesca podría volver a zona de ‘play-off’la próxima jornada y dependería de sí mismo para mantener su clasificación.

8º. Real Oviedo (55 puntos)

Últimas y escasas opciones

El equipo carbayón se ha desfondado de manera estrepitosa en las últimas siete jornadas de competición, periodo en el que no ha ganado y en el que solo ha obtenido tres puntos a base de empates. Sus opciones de jugar el ‘play-off’ son mínimas, pero aún cuenta con algunas. Si el Real Valladolid no sumase en estas dos jornadas, el Real Oviedo le superaría en la tabla, en el caso de que los asturianos ganasen sus dos partidos ante Sevilla Atlético (en casa) y Elche (a domicilio). Un solo empate del equipo blanquivioleta obligaría a fijarse en la diferencia de goles general (favorable ahora al Real Valladolid con +6, por -3 de los ovetenses). Además, para colarse a última hora en el ‘play-off’, y tras lograr sendas victorias, el Oviedo tendría que esperar a que el Huesca no sumase más de un punto en estas dos últimas jornadas de la temporada regular.