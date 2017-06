«En Reus, los tres puntos es lo único que vale»

«Va a ser complicado, pero hay que ir a ganar porque lo necesitamos. Quizás por no jugarse nada, el Reus puede estar relajado pero por eso mismo puede jugar mejor. «Nosotros vamos a sacar los tres puntos que es lo único que nos vale".

Jose Arnaiz, delantero, extremo o mediapunta -«ya he dicho muchas veces que me da igual jugar por banda, como delantero o de segunda punta. Me encuentro a gusto en todas las posiciones»- es de los que no especulan en el campo. Tras el entrenamiento matutino, en la sala de prensa afirmó que en la última salida de la Liga regular del Real Valladolid, el equipo va a ganar. No basta con el empate. No quiso admitir que la próxima temporada esté interfiriendo en el vestuario. «Ahora mismo solo estamos pensando en ganar al Reus».

Sobre el estado físico de la plantilla es optimista: «Personalmente me siento muy bien, en buena forma y el equipo se ve que está muy bien. Se vio contra el Getafe, que no paramos de correr durante todo el partido».

Jose alabó el sistema actual de juego, con extremos y el refuerzo defensivo. «Los dos pivotes delante de la defensa nos dan mucha contención y luego está el juego por las bandas, con Espinoza, que es muy centrador»

Admitió que traviesa un buen momento. «Puede ser el mejor de la temporada. Llevo unos cuantos partidos haciendo gol y mi forma física es mejor que durante la primera vuelta», dijo.