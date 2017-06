«¿Si cuento con Villar? No tomo decisiones en función de un rumor»

Sea lo que sea lo que Paco Herrera sepa sobre el futuro del extremo Juan Villar (9 goles en la presente campaña), el entrenador ha decidido archivar su posible compromiso con el Tenerife como un rumor, por cuanto no existe información oficial al respecto. De modo que cuando los periodistas le preguntaron tras el entrenamiento de esta mañana sobre si cuenta con el jugador onubense para los partidos finales del campeonato, Herrera, hecha la salvedad de que oficialmente no hay nada, se limitó a contestar que dependerá de su trabajo, de su condición física. Bien es cierto que, más tarde, al ser preguntado por Drazic, al que utilizó en la segunda parte en el partido ante el Getafe, alabó su trabajo y afirmó que contará con él. Y que, ante la insistencia de los periodistas, terminó admitiendo que, si se da el caso de que el Real Valladolid tenga que enfrentarse en el 'play-off' al equipo tinerfeño, podría verse obligado a hacer «una valoración distinta y drástica».

Antes, el entrenador del Real Valladolid justificaba su discreción haciendo referencia a un caso similar en otro equipo: «A dos meses de finalizar el campeonato, se publicó que uno de los jugadores más decisivos de mi equipo se iba al Valencia. Hablé con él, me lo confirmó y se comprometió a seguir siendo el mismo. Y lo demostró». Paco Herrera no verbalizó la moraleja.

El entrenador del Real Valladolid admitió que las informaciones relacionadas con el futuro de los jugadores no ayudan al club y tampoco me hacen gracia. «Tampoco las relacionadas conmigo», añadió antes de negar que estuviera negociando su desembarco en el Sporting. Lo negó con rotundidad, e incluso se negó a hablar de ello. «No lo permito. Ahora lo que quiero es clasificarme para el 'play-off' y, si lo conseguimos, quiero otro éxito para el club y para mí. No tengo la necesidad de otra cosa», remató.

El Reus, una barbaridad

Se refirió también Herrera al próximo rival destacando que, aunque no se juega nada, es un equipo que apenas ha recibido goles en la temporada. «Solo 28, el menos goleado. ¡Eso es una barbaridad!. Eso significa que, si te hacen un gol, estás muerto». Destacó el entrenador del Real Valladolid que, fundamentalmente, el Reus es un equipo equilibrado, que le ha sacado buen rendimiento a lo que tiene porque, es cierto, es uno de los equipos menos goleadores.