El Real Valladolid vuelve a decepcionar

Decía Paco Herrera el viernes que no estará pendiente del transistor durante el encuentro en Reus. «Aunque siempre hay alguien que te dice lo que pasa», admitió. También dijo que en ese momento –antes de hablar con el interesado– seguía contando con Juan Villar, culpable de dejarse pillar firmando un compromiso para la próxima temporada con el Tenerife, en plena lucha por el ‘play-off’. Y ayer, en la expedición a Reus, ya no estaba el que fue pichichi pucelano en la temporada pasada y tercer goleador de la actual, con 9 dianas. Todo parece indicar que, aunque no sea oficial, el extremo onubense ha pasado a ser historia en el Real Valladolid.

Junto a Guzmán y Rafa, Villar formaba el trío de descartados ‘por razones técnicas’, además del delantero Jaime Mata, único inquilino de la enfermería, al que el cuerpo técnico está tratando de recuperar a marchas forzadas para que Herrera pueda contar con él ante un eventual ‘play-off’ que el Valladolid debe confirmar esta tarde-noche en el Municipal de Reus.

La importancia que le daba Herrera al encuentro de hoy no era exagerada, pero lo cierto es que el Real Valladolid se juega el mantener la plaza del ‘play-off’ que obtuvo tras ganar al Mallorca en al menos dos estadios:el Municipal de Reus, donde puede confirmarla, y en El Alcoraz oscense, donde puede perderla. Además, ser tercero, cuarto, quinto o mantener la sexta plaza, algo importante para los cruces de un eventual ‘play-off’, dependerá de lo que ocurra en el Coliseum Alfonso Pèrez de Getafe;en el Heliodoro Rodríguez López, de Tenerife y el gaditano Ramón de Carranza.

El mismo once

Muy previsiblemente, Herrera mantendrá el once titular con el que jugó ‘el partido más serio de la temporada’ según calificó él mismo el encuentro disputado el pasado sábado frente al Getafe, al que ganó por 1-0.

El descuelgue de Villar no afecta en absoluto a la intención de Herrera de mantener el plantel titular de la pasada jornada, ni siquiera a efectos de banquillo. Villar, relevo natural en la línea ofensiva cuando no era titular, ya dejó de ser sustituto de lujo la pasada jornada, cuando Herrera decidió sacar los últimos minutos al serbio Drazic en sustitución del argentino Espinoza. La lectura era clara:Villar ya no contaba para el técnico y era hora de ir recuperando a un extremo que apenas ha disputado 255 minutos en once partidos a lo largo de la temporada. Además, Herrera le preparó el terreno: «Lo veo muy bien [a Drazic], muy metido; él va a estar con nosotros, no sé si de principio, pero va a estar porque está currando como el primer día y para esta parte final merece estar toda la gente que se deja el alma».

Y si el míster mantiene el once, lo hace con la intención de que sus jugadores mantengan el tipo y la racha de seis partidos sin conocer la derrota. Algo que deben conseguir a domicilio, sí, pero frente a un rival que ya no se juega nada, más que agradecer ante su parroquia el apoyo en su primera temporada en Segunda División, en la que a falta de dos jornadas para finalizarla, ya han conseguido el objetivo de la permanencia.

El Real Valladolid tiene, además, la oportunidad de superar otro reto que le ha lastrado durante las dos últimas temporadas:sumar tres victorias seguidas en la Liga regular.

Natxo González

Es el protagonista del rival del Real Valladolid esta jornada. Se trata de Natxo González, entrenador vitoriano que, en su segunda etapa con el Reus logró, la pasada temporada, el ascenso del equipo catalán a Segunda División por primera vez en su historia. Esta temporada también cumplió con el objetivo de la permanencia en la categoría, suscrita antes de finalizar el campeonato. El encuentro de hoy es el de la confirmación de su gran temporada ante su afición, antes de dejar el Reus con destino al Zaragoza. Natxo González, además, se ha dedicado en las jornadas previas a alabar las cualidades del Real Valladolid y, sobre todo, de Paco Herrera, a quien dice que ha seguido desde su etapa en el Celta de Vigo porque se trata de un entrenador muy completo. Sobre las urgencias del Real Valladolid para consolidar su plaza en el ‘play-off’ el entrenador del Reus afirmó que se trata de un aliciente más para un partido que cree que será bonito para la afición.

Las otras cuatro bandas

No es especialmente temible el rival de esta jornada para el Pucela y, además, quienes le disputan el puesto de la promoción, como es el Huesca, o pueden decidir una situación de privilegio en las eliminatorias del ‘play-off’, como son el Cádiz, Tenerife y Getafe, juegan frente a equipos que luchan por la permanencia. Para colmo, la derrota del Levante, ya ascendido a Primera, frente al Lugo, demuestra que todo sigue siendo imprevisible en el fútbol.

Todos los encuentros en los que se puede decidir el ascenso directo, como son el Girona-Zaragoza o el Getafe Almería, se disputan a la misma hora. El Girona, veterano en fallar en el ‘play-off’ está obligado a puntuar para garantizar un ascenso directo que no termina de cerrar matemáticamente. El Getafe le amenaza a cinco puntos que debe recortar si quiere seguir pensando en acompañar al Levante. El resto de los adversarios del Pucela en la Lucha por colocarse en el ‘play-off’ reciben a equipos necesitados, casi desesperados, que tiene que puntuar para evitar el descenso de categoría, acompañando al Mirandés, que es el único club que es matemáticamente de Segunda B. Poco ante de las 22:00 horas de hoy se conocerán las opciones de los que luchan por ascender o evitar el descenso.