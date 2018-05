Nueve impresiones del director deportivo del Real Valladolid para empezar a dibujar la próxima temporada Antonio Domínguez celebra su gol de penalti al Real Madrid Castilla junto a Salisú. / Rodrigo Jiménez Miguel Ángel Gómez repasó el futuro del equipo en la rueda de prensa de presentación de Moi Gómez y Antonio Domínguez como futbolistas de la primera plantilla para el siguiente curso J. A. PARDAL Valladolid Martes, 15 mayo 2018, 16:12

El director deportivo del Real Valladolid, Miguel Ángel Gómez, aprovechó la presentación oficial de Moi Delgado y Antonio Domínguez como jugadores del primer equipo blanquivioleta para la próxima campaña para hacer un extenso repaso a la situación de los integrantes de la plantilla del filial,con algunos comentarios extra como la situación de Sergio de cara al próximo año o cómo va a confeccionar la plantilla del primer equipo de cara a la siguiente temporada. Estas fueron las claves que dejó en su completa comparecencia de prensa.

1. Moi Gómez y Antonio Domínguez

«Por el año de nacimiento que tienen me parecía un error que repitieran en el Promesas y se han ganado con muy buenas actuaciones un puesto y su contrato con el primer equipo».

Aunque el equipo suba a Primera o se mantenga en Segunda División a final de temporada, el director deportivo afirmó que ambos futbolistas formarán parte de la plantilla cuando arranque la pretemporada: «Aquí se le da la oportunidad a todos; luego ellos demostrarán dónde tienen que estar», aseguró.

2. Salisú y Mario

Para Miguel Ángel Gómez, el jugador beninés «tiene un futuro prometedor, unas cualidades físicas y técnicas muy interesantes y cualidades tácticas por aprender. Ha tenido actuaciones muy brillantes y errores que nos han costado partidos, pero no porque él no pueda, sino porque hace nueve meses estaba en su país jugando en tierra y en condiciones diferentes. Tiene que coger la cultura táctica y empezar a competir. En el futuro tengo claro que Salisú es jugador del primer equipo, al igual que Mario, lo que pasa es que tienen que ir dando sus pasos.

3. Mayoral

El caso de David Mayoral ha sido peculiar este año. Ha entrenado durante toda la temporada con el primer equipo, pero solo ha disputado 11 minutos en Segunda. Con el filial ha jugado 23 encuentros. Para Miguel Ángel Gómez, Mayoral «ha sido jugador del primer equipo, pero por edad un jugador si no va con el primer equipo lo que tiene que hacer es jugar. Es un error que existe en los entornos de los jugadores, que en seguida piden ficha con el primer equipo y ya no pueden jugar con el filial. Ha estado todo el año en dinámica primer equipo y cuando el entrenador entendía que tenía que ir con el primer equipo, va, y cuando no, pues a coger ritmo».

4. Jugadores colombianos cedidos por el Watford y contratos de cesión para el próximo curso

«Volverán a su club de origen, como Cobo, que estaba cedido por el Real Madrid. Siempre he tenido una debilidad por uno de ellos, que por respeto a los demás no lo voy a decir. Ha hecho una muy buena temporada y en la recta final ha estado soberbio, es un jugador para Primera o Segunda División, pero no hay propiedad. A eso el año que viene queremos darle una vuelta de rosca más. El año pasado tuvimos que llegar y en quince días montarlo todo; este año, si tengo un cedido, lo quiero con opción de compra porque necesitamos hacer jugadores nuestros, hacer recursos. Aspiro a tener cada vez menos jugadores cedidos.

5. Resto de jugadores del filial y pretemporada con el primer equipo

«El problema en jugadores jóvenes, sobre todo en edad juvenil, está en que los pongas en un nivel extra superior, con un nivel de vida futbolística y profesional antes de tiempo. Los chavales jóvenes tienen que aprender lo que cuesta». «No quiero que haya un 'overbooking' sin sentido de jugadores del filial con el primer equipo en pretemporada. Eso fue algo que afectó al Promesas a principio del año pasado: subir muchos en pretemporada al primer equipo y cuando estuvieron con el Promesas... Jugadores que estuvieron con un utillero poniéndoselo todo, medios de comunicación, jugando contra el Besiktas o el Athletic de Bilbao... Ahora de repente ponerlo aquí y tener que ir a Cerceda, por poner un ejemplo, algunos jugadores no lo asimilan bien. El año pasado quizá me equivoqué en eso».

5. Miguel Rivera

«Queremos que se quede y él quiere quedarse. Soy tremendamente positivo. Nos hemos dado un poco de tiempo pero no va a haber ningún problema».

6. Sergio

«Hay muchísimas posibilidades de que Sergio siga como entrenador, se meta o no en el 'play-off'. Estoy muy contento con él».

7. Destitución de Luis César Sampedro

«No me arrepiento de cuándo se tomó la decisión de destituir a Luis César Sampedro. Si hubiera tomado la decisión antes, a lo mejor no estaba aquí sentado Sergio, porque tuviera otros proyectos, no coincidiéramos... Creo en las casualidades y en profundizar en los entrenadores. Ahora mismo hay una simbiosis entre su idea futbolística y la nuestra».

8. Sustituir a Jaime Mata

«Sustituir a Mata es un gran reto, como para todos los equipos. Yo pienso que el año que viene vamos a estar en Primera, pero ahora, que ya estoy trabajando para la próxima temporada, cuando llamo a un delantero ya lo han llamado el Málaga, Las Palmas y el Deportivo. Son proyectos que van a doblarnos en el presupuesto».

9. Fichajes para la próxima temporada

«No va a haber una revolución en el primer equipo. Si te pones a analizar, la plantilla del Girona que ascendió es al 80% la misma que no ascendió las dos temporadas anteriores y siempre con un modelo muy claro de entrenador. Los equipos que ahora están arriba, como el Huesca o el Numancia, no han cambiado mucho de plantilla. Hay una base y tenemos que mejorarla».