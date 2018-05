MReal Valladolid «El Numancia atraviesa su mejor momento, pero nosotros tampoco estamos mal», asegura Hervías Hervías disputa un balón a Forlín en el encuentro contra el Oviedo. / MARIO ROJAS El extremo riojano reconoce que una derrota en Soria puede ser fatal para las aspiraciones de jugar el 'play-off' FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 4 mayo 2018, 14:47

«Sin ninguna duda, el Numancia está en el mejor estado de forma de todo el año; lo sabemos, pero nosotros tampoco estamos mal» afirmaba esta mañana Pablo Hervías tras el último entrenamiento de las emana, poco antes de partir para Soria donde mañana disputará el Real Valladolid, a partir de las 16:00 horas, un trascendental encuentro contra el Numancia.

Reconoció el extremo que nadie sabe quién va a jugar. «No sé si voy a jugar. Suena a tópico pero esta vez no lo sé». Sobre la posibilidad de que Gianniotas le quite el puesto fue claro: «Giannis entra todas las semanas. No sabe nadie quién jugará. Hay otras semanas que sí, pero esta vez no lo sabe nadie».

«No vamos a engañar a nadie»

Se sinceró el jugador riojano cuando le preguntaron si una derrota en Los Pajaritos podía ser fatal para las aspiraciones de jugar el 'play-off'. «Habría que ver otros resultados pero sí, no vamos a engañar a nadie. Si pierdes en Soria te vas a dos partidos mínimo faltando cuatro. No queremos ni pensar en eso. Vamos a sumar los tres y ya está».

Sobre el 'pero' mayor del equipo no dudó demasiado. «Nos falta matar los partido. El del Cádiz es un buen ejemplo. Después del 1-0 tuvimos ocasiones para el 2-0 y en el 93 te empatan y se te queda la cara de tonto. Y así hemos tenido varios partidos. Nos quedan cinco y tenemos que sumar... no sé exactamente los puntos 10-12 para meternos y con esa idea vamos. Podemos conseguirlo, remató.