Real Valladolid Ontiveros y Mata, los más exigidos Ontiveros celebra sobre Mata el segundo gol de Mata frente a la Cultural. / A. MINGUEZA El pichichi reconoce la resp0nsabilidad de su récord de goles; el extremo puede ser la mayor apuesta económica del club FERNANDO BRAVO Valladolid Lunes, 5 febrero 2018, 17:29

El sábado la liaron. Hervías había encabezado el reparto estelar, con un gol tempranero y una asistencia de lujo. Moyano acababa por vencer las resistencias de quienes dudaban de sus posibilidades en la banda izquierda, con recortes y pases al pie de, por ejemplo, Anuar, en la misma frontal. Pero fueron ellos, Mata y Ontiveros quienes, en los minutos finales, la liaron para decantar el derbi a favor de los pucelanos: Mata, sabiendo estar; Ontiveros, parando, mirando, y asistiendo en el momento oportuno, al lugar deseado. Contribuyeron otros jugadores, pero fueron Mata y Ontiveros quienes dieron los últimos pasos hacia la victoria.

Aún pudo la pareja sellar su alianza ganadora con otra asistencia y otro remate que frustró una gran intervención de Palatsí, que recordó al Masip de Tenerife, convirtiéndose el sábado en Zorrilla en uno de los mejores de la Cultural.

Mata por su condición de Pichichi y las expectativas que han generado su línea goleadora, con 21 goles en 25 partidos, y Ontiveros, por el esfuerzo económico que ha realizado el Real Valladolid para contar con sus servicios durante la segunda vuelta del campeonato son ya las referencias más exigidas del Real Valladolid.

Ontiveros, la gran inversión

Miguel Ángel Gómez se la ha jugado con el extremo de Marbella, escenario en el que el Pucela desarrolló su pretemporada. Porque Javier Ontiveros no es precisamente un jugador de relleno que justifique un necesario refuerzo invernal para aspirar con garantías al ascenso.

Ontiveros (Marbella-Málaga, 1997) una de las grandes promesas del fútbol español, según la prensa deportiva de la capital andaluza, en cuyo equipo de Primera ha disputado esta temporada 12 partidos. Ysu llegada a Valladolid ha sido una apuesta onerosa para las arcas pucelanas, porque el Granada, un equipo económicamente fuerte, pujó hasta el final por incorporarlo a su disciplina en el mercado de invierno.

Según explica el periodista Sergio Cortés, del diario ‘Sur’ de Málaga, él Granada presentó sucesivas ofertas por el jugador, que el Real Valladolid replicaba al alza:Miguel Ángel Gómez, con el apoyo de Carlos Suárez se llevó el gato al agua para lo que, según el periodista andaluz, el Real Valladolid no solo abona una parte importante de la ficha del jugador, sino que habría tenido que pagar una cantidad en concepto de cesión por lo que queda de temporada.

Si bien es cierto que este jugador habría pagado ciertos pecados de juventud –incluso fue apartado durante más de una semana por alguna indisciplina– sus condiciones serían excepcionales, según reconoció el propio Míchel, el entrenador que propuso la sanción – «es rápido, potente, hábil, con calidad para jugar por la derecha y por la izquierda».

Sampedro, tras dos entrenamientos en los Anexos, lo incluyó en la primera convocatoria, el sábado, frente a la Cultural y, a falta de 14 minutos, lo sacó en sustitución de Óscar Plano, que sufrió un golpe en el labio, solucionado con tres puntos de sutura, según se supo ayer.

YOntiveros respondió a las expectativas con un juego preciso, haciendo más grande a Mata.

Mata sabe de exigencia

«Si no marcas en un partido ya parece que pasa algo». Jaime Mata, autor de 21 de los 45 goles del equipo aludió a su relación con el gol ayer, tras el entrenamiento de recuperación, apenas unas horas después de la victoria en Zorrilla ante la Cultural Leonesa, a la que contribuyó con dos de los tres tantos.

Admitió el pichichi que también sus nuevos compañeros saben ‘encontrarle’. «Es verdad. Ayer Javi [Ontiveros] tuvo un par de acciones que lo demuestran. La que provocó el penalti y otro pase para un disparo que me para Palatsí. En las dos me busca muy bien y estoy muy agradecido. Creo que es lo propio del juego. Él se desmarca y me ve. Pero no creo que se personalice en mí. Ayer todos vimos que es un jugador muy joven pero diferente, es distinto y nos puede dar muchísimo».

«Estoy bien en Valladolid»

Finalizado el mercado de invierno, Mata no tuvo inconveniente en aclarar por qué sigue en Valladolid, a pesar del interés de algunos equipos por ficharle. «Ha habido opciones, pero no era ni el momento ni la manera de hacer las cosas. Aquí estoy contento, mi familia está muy a gusto y si estamos disfrutando y las cosas salen bien no creo que sea el momento de buscar un cambio ni de forzar ninguna nueva situación, que no sería beneficiosa ni para mí ni para el club. Seguimos la línea de estar tranquilos, respetando el contrato que se firmó y todos felices. El contrato se firmó para respetarse. Es mejor dejar fluir las cosas porque esta tranquilidad esta contribuyendo a que sigan saliendo bien», concluyó el delantero madrileño.

Mata dio a entender que tiene cuerda para rato, pero insistió en que es consciente de la exigencia que provoca su buena relación con el gol.