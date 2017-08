REAL VALLADOLID Óscar Plano considera que el Real Valladolid «dará guerra» esta temporada Plano, con Miguel Ángel Gómez, el día en el que fue presentado como jugador del Real Valladolid El atacante está dispuesto para «jugar los 90 minutos» cuando Luis César quiera ARTURO POSADA Valladolid Martes, 29 agosto 2017, 14:44

Óscar Plano debutó como blanquivioleta el pasado sábado en Sevilla, después de superar una lesión que le mantuvo al margen durante la mayor parte de la pretemporada. El atacante madrileño valora los tres puntos obtenidos por el equipo frente al filial sevillista, aunque admite que el Real Valladolid dispuso de opciones para cerrar el partido y no sufrir al final. Plano va encontrando sensaciones sobre el césped. «Tenía muchas ganas de vestir esta camiseta en un partido oficial Es verdad que la pretemporada no fue buena para mí porque me lesioné al principio. Ahora necesito un poco más de carga física tras los entrenamientos y trabajo con Fran [Albert], pero estoy dispuesto para jugar los 90 minutos cuando el míster quiera. Estoy para lo que el equipo necesite», subraya.

Óscar Plano considera que el XLIV Trofeo Ciudad de Valladolid, que se disputará este miércoles 30 de agosto en Zorrilla ante el Paços de Ferreira (20:30 horas), le vendrá bien para seguir cogiendo ritmo de partidos. El delantero también mira al choque del próximo domingo contra el Tenerife, líder de la tabla tras las dos primeras jornadas. «Al final, jugamos en nuestro estadio y tienen que salir de aquí sin ningún punto».

Los últimos días del mercado veraniego (que se cierra a las 23:59 del viernes 1 de septiembre) servirán para apurar las últimas opciones de fichajes. «Si viene algo para ayudar al equipo, bienvenido sea. Pero creo que tenemos una plantilla muy buena, con mucha competencia, y que va a dar guerra esta temporada».