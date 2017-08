El Paços de Ferreira se proclama campeón del XLIV Trofeo Ciudad de Valladolid

El Paços de Ferreira se convierte en el campeón del XLIV Trofeo Ciudad de Valladolid al imponerse por 5 - 4 en la tanda de penaltis.

La intensa lluvia no evitó que los 3.221 aficionados blanquivioletas coparan el ala oeste del José Zorrilla. Con el objetivo de no perder el ritmo de competción pero evitando algún tipo de merma en la condición física de los jugadores, ambos conjuntos contaron con mucha rotación en sus filas. Si bien, el conjunto portugués ya realizó cambios en la mitad de la primera parte, donde sentó al banquillo al exjugador del Real Valladolid André Leao, ovacionado por la afición. Por su parte, Luis César Sampedro no haría cambios hasta la segunda mitad, dejando ver en la primera parte a jugadores que aún no se habían estrenado en el césped del Zorrilla, como son Sulayman, el lesionado Óscar Plano, Villalibre o el recién llegado Kiko Olivas.

La primera parte estuvo dominada por el Real Valladolid, que llegaba con facilidad a portería contraria y las ocasiones eran muy claras. Ya en el minuto ocho Moyano centraba y por poco llega Villalibre. Por su parte, Óscar Plano tuvo varias ocasiones de peligro que no consiguió convertir en gol. Sin embargo, el conjunto portugués estuvo ausente en los 40 minutos, con apenas ocasiones de gol ni posesión del balón.

4 Real Valladolid Becerra, Villalibre, Ángel, Kiko Olivas, Sergio Marcos, Sulayman, Moyano, Toni, Míchel, Óscar Plano y Anuar. También jugaron Mayoral, Luismi, Borja, Mata, Deivid, Cotán, Antoñito, Guitián, Nacho, Iban Salvador y Hervías 5 F.C. Paços de Ferreira Rafael Defendi, McGowan, Bruno Santos, Welthon, André Leao, André Leal, Miguel Viera, Luiz Phellype, Afonso, Xavier y Gian. También jugaron Medeiros, Mateus, Pedrinho, Raúl, Roger, Marques Árbitro De la Fuente Ramos (Colegio Castilla y León) GOLES 0-1, Pedrinho; 1-1, Hervías; 1-2, Luis Phellype; 2-2, Mata; 2-3, Gian; 3-3, Luismi; 3-4, Medeiros; 4-4, Nacho; 4-5, Mateus. INCIDENCIAS Partido correspondiente con el XLIV Trofeo Ciudad de Valladolid

Pero la segunda parte cambió. Luis César Sampedro quiso controlar los minutos de los jugadores y realizó múltiples cambios en las filas del Real Valladolid al inicio de la segunda mitad, en el que se dejó ver al equipo que jugó contra el Sevilla Atlético, exceptuando al portero, ya que Masip no ha disputado este Torneo. Sin embargo, pese a ser un equipo, en teoría, superior al del primer tiempo, los resultados no se vieron reflejados en el campo. El equipo seguía controlando el partido pero llegando menos veces al área contrario. Por su parte el Paços se revitalizó y empezó a tener las ocasiones que no había visto en la primera mitad.

Pero ninguno de los marcadores se movió, lo que obligó a ir a la tanda de penaltis. Ninguno de los equipos falló los primeros cuatro goles, pero al quinto fue la vencida. El equipo portugués, con goles de Pedrinho, Luis Phellype, Gian, Medeiros y Mateus no falló ninguno de los cinco tiros efectuados, pero quien sí lo hizo fue Iban Salvador, del Real Valladolid, que no logró hacer efectivo el quinto disparo del equipo y estrelló el balón contra el larguero. Quienes sí que marcaron fueron Nacho, Luismi, Mata y Hervías.