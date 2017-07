Real Valladolid «Tengo más partidos por delante que como central» El mediocentro Deivid, con Miguel Ángel Gómez, durante su presentación en Zorrilla. F.B. Deivid destaca su polivalencia en la defensa y resalta la mezcla de veteranía y fuerza joven en el equipo FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 14 julio 2017, 15:17

«Tenemos que entrar once y, si estoy entre esos once, me da igual dónde. Puedo jugar en las dos posiciones de central, derecho e izquierdo. Los últimos años, por circunstancias, he jugado más en el perfil izquierdo, pero tanto en el Sevilla como en el Córdoba tengo más partidos por delante que como central, así que donde decida el míster, allí estaré»

Más que su demarcación, el central Deivid procedente del Córdoba, definió esta mañana en la sala de prensa de Zorrilla su predisposición a jugar donde le ponga Sampedro.

Pero lo que más destacó el nuevo jugador pucelano es lo que se ha encontrado en Zorrilla. «Se ha quedado un bloque importante de la pasada temporada que el club ha decidido reforzar, pero el bloque fundamental son grandes personas y eso en la Segunda División, con un campeonato tan largo, es fundamental. Ha entrado gente seria de verdad, gente que conoce el fútbol desde abajo, que lleva muchas horas en esto y la combinación que se está haciendo, de jugadores experimentados en la categoría con gente joven que viene con fuerza y ganas es la combinación perfecta».

Deivid dice conocer a algunos veteranos y se refirió a Guitián, Álex Pérez, Mata o Jose, del que casi se sorprende de que el Real Valladolid haya conseguido retenerle, lo cual sonaba a elogio.

También habló de su salida del Córdoba: «Más que problemas, al final lo que ocurrió es que entró gente nueva en la dirección deportiva que pensaba que yo reunía el perfil que buscaban. Los aficionados me quieren, fueron tres años, uno de los capitanes y estaba contentísimo. Pero el fútbol cambia, como la vida y el día antes de casarme estaba en Córdoba y en mi boda, prácticamente estaba en Valladolid. Más cambio que eso, imposible».

Destacó también, Deivid, el aspecto deportivo del Pucela. «Para mí, perfecto. Estoy encantando con la manera de jugar del míster

De Primera

Sobre sus primeras impresiones de la ciudad, fue aún más impreciso. «Llegué el miércoles directo desde mi boda, así que he podido ver poco. Mi mujer me quiere matar, como es normal, y estoy buscado casa. El trato del club me ha sorprendido muchísimo. Estoy encantado. Nos han tratado como el club que es, un club de Primera División. Nos fueron a buscara mí y mi mujer a Madrid, nos trajeron en coche, el hotel... todos esos pequeños detalles que no se dan en todos los sitios y que hacen que la adaptación sea mucho más fácil. Poco más