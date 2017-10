Pichichi o Zamora Desde la banda Reflexiona el autor sobre si es más productivo jugar a que no te marquen o jugar a marcar. Y la conclusión es clara: lo productivo es saber a que se juega Sábado, 14 octubre 2017, 10:49

Esta semana en la programación local de Radio Marca preguntaban a los oyentes que qué era más importante en segunda división, ser el máximo goleador o el menos goleado. Los números dicen que somos el equipo más goleador pero uno de los más goleados. No os voy a engañar. Yo otros años siempre había apostado por mantener la portería a cero y meter la que tuviésemos. El fútbol practico de Cantatore. Los datos de otros años así lo confirmaban y se puede comprobar que por ejemplo el pichichi de segunda en pocas ocasiones ascendía con su equipo, mientras que el Zamora o ascendía o lo perdía en la promoción de ascenso.

Hace dos semanas escribía en estas páginas sobre aquella frase atribuida a Cruyff que decía que «si no sabemos como ganamos cómo lo vamos a solucionar cuando perdamos». Y decía que el Real Valladolid este año tenía un aspecto reconocible, que sabíamos cómo ganábamos. Y no tardó en llegar la derrota dolorosa en Vallecas.

Veréis, yo tengo dos defectos a la hora de hablar de fútbol. El primero es que no tengo ni idea. Nunca he jugado al fútbol y se me cae la baba cuando oigo a la gente que analiza los partidos diseccionando el campo como si tuvieran un TAC la cabeza. El segundo problema es que tengo una tendencia enfermiza a llevar la contraria a las masas. Así que mientras todo el mundo hablaba de un desastre en defensa y de hacer la revolución cambiando a los dos centrales y al pivote defensivo, yo decía que el problema del Real Valladolid había sido que no habíamos jugado a lo que jugábamos. En Vallecas perdimos por no saber atacar. Por perder dos balones por embotarnos en ataque. En Vallecas perdimos porque no tiramos a puerta. En Vallecas perdimos porque de haber atacado como lo veníamos haciendo no nos habremos puesto con 2-0 en contra en el minuto 20 por culpa de dos contras.

¿Es más importante ser el máximo goleador o el menos goleado? Pues depende de a lo que juegues. Si tu objetivo es ganar basándote en la defensa es importante ser el menos goleado. Es tan obvio que parece ridículo decirlo. Pero si tú basas tu juego en jugar al fútbol y meter goles, lo importante es ser el máximo goleador. Pues algo tan obvio no lo hemos entendido.

Podemos pedir un referéndum para saber qué fútbol queremos, pero me temo que no íbamos a aceptar el resultado. O mejor dicho, las consecuencias del mismo y terminaríamos quejándonos por no dejar la portería a cero si ganásemos todos los partidos por 4-1.