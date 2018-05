Real Valladolid «No me planteo no ganar en Numancia», afirma Sergio González Sergio González, en el partido contra el Oviedo. / EL NORTE Nacho, una nueva posible baja para viajar a Soria, debido a un proceso vírico FERNANDO BRAVO Valladolid Jueves, 3 mayo 2018, 14:12

A las bajas de Deivid, Cotán, Al-Mousa y Luismi, finalmente descartado, se ha sumado la del lateral Nacho, cuyo proceso vírico le impidió entrenar hoy y es más que seria duda para viajar mañana hacia Los Pajaritos. Una circunstancia que no afecta, al parecer, a las perspectivas de Sergio González, entrenador del Real Valladolid, que no se plantea no ganar en Soria. «Es algo que no contemplamos», afirmó cuando, tras el entrenamiento matutino, fue preguntado en la rueda de prensa si una derrota en Soria sería el final de la Liga para el Pucela.

Sergio González, que advirtió que sería prematuro hacer un balance del cambio experimentado por el vestuario desde su llegada, afirmó que si el Numancia quiere ganar el sábado en Los Pajaritos «va a tener que trabajárselo». La reflexión venía a cuento de la gran racha de los sorianos, con cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota.

No descartó Sergio González, en su comparecencia semanal, la posibilidad de jugar con dos puntas. «Vuelve Mata y tenemos a Toni Martínez y a Chris. Es una posibilidad que tenemos que ensayar para poder aplicarla en función de cómo se desarrolle el partido», afirmó Sergio González.