Real Valladolid «Si me presento a alcalde, me votan» dice Antoñito al recibir el premio al mejor jugador Antoñito recogió el galardón que le acredita como mejor jugador de diciembre de manos de Emilio Ballesteros, de Brasería Recoletos. / EL NORTE El lateral derecho sevillano es, con Masip, el jugador que más minutos ha jugado en la Liga y uno de los 13 de la categoría que lo ha jugado todo FERNANDO BRAVO Valladolid Miércoles, 3 enero 2018, 18:21

«Estoy orgulloso y quiero darle las gracias a la gente que me vota, dejando claro que todo es gracias al equipo. Me quieren mucho en mi pueblo [hizo referencia a la gran cantidad de votos que llegan desde Herrera (Sevilla) de donde es natural] y está claro que esto me motiva, aunque es gracias al trabajo diario. Yo no hablo con los que me votan, no soy de redes sociales, pero creo que me quieren; si me presento como candidato a alcalde, creo que me votan» bromeó Antoñito ante los periodistas, tras recibir, por tercera vez esa temporada, el galardón que le acredita como mejor jugador del mes, en este caso de diciembre. «El día de mañana, me presentaré», dijo en alusión al cariño de los vecinos de su pueblo le demuestran votándole como mejor jugador del Real Valladolid, una nominación que patrocina Mahou y que se resuelve a través de una votación por Internet.

Antoñito admitió que las vacaciones de Navidad cortaron la racha de victorias que iniciaron a final de año [ante el Reus y el Zaragoza] pero que este año tienen el reto de cortar la racha de derrotas fuera de casa, precisamente frente a no de los mejores de la categoría, como definió al Osasuna, contra el que jugarán el sábado en El Sadar.

El lateral sevillano afirmó que el vestuario es ajeno a los posibles movimientos en el vestuario debido al mercado de invierno. «Creo que miramos más lo que pasa en equipos como el Madrid, que en nuestro entorno, pero estamos a lo nuestro, no estamos pendientes de los móviles ni en los fichajes. No le damos demasiada importancia a lo que dice la prensa porque salen muchos nombres. Admitió, también el jugador sevillano que es un monmento decisivo para el equipo, para decidir si quiere estar arriba o en mitad de la tabla.