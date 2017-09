El Promesas no completa la remontada ante el filial del Atlético de Madrid Apa disputa un balón a un jugador del Atlérico de Madrid B. / HENAR SASTRE Una mejor segunda parte, auspiciada por la salida de Mayoral y el gol de Porto no fueron suficientes para retener ni un punto en los Anexos FERNANDO BRAVO Valladolid Sábado, 2 septiembre 2017, 21:32

La segunda derrota consecutiva del filial pucelano, esta vez frente a su afición, en los Anexos, ante el filial del Atlético de Madrid, se fraguó durante una primera parte en la que los de Salvachúa fueron manifiestamente inferiores, al aceptar la propuesta de los madrileños, una alternancia de juego ofensivo sin centro del campo, sin acierto en la delantera y con demasiados errores en la defensa.

1 Real Valladolid B Tanis, Apa (Rubén, m. 60), Velásquez, Porto, Corral, Mari (Montenegro, m. 90), Javi Pérez, Dani Vega, Cobo (Mayoral, m. 50), Luis Suárez y Miguel. 2 Atlético de Madrid B Carlos Marín, Solano, Sergi, Montoro, Rafa, Olabe, Arona, Tony Moya (Salomón, m. 65), Ródenas (Juan Moreno, m. 82), Cristian Rodríguez y Rubén Fernández

Empezaron mandando los madrileños que, aunque tenían el balón no crearon verdaderas ocasiones de peligro. La manifiesta superioridad de los madrileños se vio salpicada de tentativas ofensivas que no se concretaron, como la asociación en el minuto 9 entre Dani Vega y Apa, que concluyó con un pase de la muerte del último que no encontró ejecutor; la intervención de Tanis a la salida de un córner que hubiera terminado en gol olímpico, de no ser por una mano salvadora del cancerbero pucelano, o la falta lanzada por Luis Suárez a los 18 minutos desde dentro del área rival y que se estrelló en la barrera.

Entonces llegó el error defensivo mejor rentabilizado por los visitantes, que dejó a Ródenas en posición de ventaja frente a Tanis, al que batió con una vaselina impecable. Era el minuto 26 y, dos después, Miguel caía en el área visitante. Las protestas del '9' del Promesas no surtieron efecto ni fueron secundas por la afición. No hubo penalti o así lo decidió el colegiado. La primera parte concluyó con la superioridad madrileña trufada de faltas y juego duro, como la que recibió Miguel o la terrorífica entrada de Solano a Cobo.

Mayoral marca la diferencia

A los cinco minutos de la segunda parte saltó Mayoral al campo en sustitución de Cobo y el Promesas cambió radicalmente. Se sacudió el pegajoso marcaje del filial atlético y, tras un primer cuarto de hora de transición empezó a demostrar que quería y podía remontar el encuentro. No obstante, Ródenas, oportunista y bien colocado, tuvo ocasión de rematar a puerta un despeje de Tanis. El 0-2, sin embargo, pareció terminar de despertar a los locales. A partir del segundo gol encajado, el filial pucelano pareció encontrar su sitio en el campo, salvar las deficiencias en el centro y, empujados por un Mayoral que marcó las diferencias, junto a Luis Suárez, empezó a crear peligro. Y tanto fue el cántaro a la fuente que, en el minuto 80, Portó acertó con una dificil volea a la media vuelta a enviar el esférico al fondo de la portería visitante.

Los intentos posteriores de, al menos empatar el encuentro fueron precipitados y con poco acierto, a pesar de que la última media hora fue claramente local.

El filial pucelano encadenó, así, la segunda derrota consecutiva que, junto al empate de la primera jornada arroja un triste balance de tres puntos, reflejo de un equipo prácticamente nuevo y poco conjuntado, con muchas bajas y sin centro del campo, que echa de menos a jugadores como Anuar, sin minutos en el primer equipo y deseado en el filial, pero reticente a 'bajar' al B.