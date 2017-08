El Promesas no consigue convencer en su primer test

El primer test del curso deparó un empate entre el Real Valladolid Promesas y el Unión Adarve en un partido que pudo decantarse por cualquiera. Una primera jornada de mucho ambiente al jugarse justo antes que el partido del primer equipo en el José Zorrilla, lo que animó a la hinchada a asistir al envite.

De principio, el dominio no era claro para ningún equipo y las ocasiones para ambos no tardaban en hacer acto de presencia. El primer intento de tiro llegó por parte del Promesas mediante Becerra, y poco después el Adarve tuvo su primera ocasión de gol si no fuese porque el flojo disparo se topó con las manos del guardameta pucelano. Mientras tanto Dani Vegas se crecía en el minuto 20 al sacarse un chicharrazo que por poco se cuela entre los cuatro palos. Eran los primeros avisos de un Promesas que, sin embargo, no tardaría en recibir el primer mazazo.

1 Real Valladolid B Tanis, Raúl Navarro, Corral, Rubén, Velásquez, Miguel Mari, Becerra, Alvarado, Suárez, Dani Vega y Miguel. También jugaron Cobo, Montenegro y Pablo. 1 Unión Adarve Cristian, Leon, Iván, Moré, Juanma, Jesús, Giani, Richi, Fran, Mateo y Ángel. También jugaron Diego Roldán, Dario y Miñambres. GOLES 0-1, min. 33: Fran; 1-1, min. 48: Becerra ÁRBITRO Conejero Sánchez (colegio extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a Velásquez, Becerra, Alvarado, Suárez y Miñambres. Y expulsó a Leo tras enseñarle dos tarjetas amarillas. INCIDENCIAS Partido correspondiente a la primera jornada de la liga de Segunda División B.

Pero el Valladolid no terminaba de convencer, y ante la indecisión de la zaga pucelana llegaba el primero del Adarve por medio de Fran, en el minuto 33. Con el 0-1 en el marcador la acción cambiaba el panorama de forma radical. El gol había afectado al filial y el Adarve ya no tenía tanta prisa.

La polémica no tardó en llegar. Leo, jugador del Adarve, que ya había visto una cartulina amarilla por realizar una falta, recibía la segunda cerca del descanso al entender el colegiado que se había dejado caer simulando una falta en el área. De esta manera los madrileños se quedaban con diez, oportunidad que supo aprovechar el Pucela. Un gol anulado a los pocos minutos por un un fuera de juego no evitó que en el minuto 48 Becerra empatara en los Anexos al borde del descanso tras una asistencia de Dani Vega.

Con el 1-1 se iban los equipos al descanso, marcador que no volvería a moverse en todo lo que quedaba de partido. En la segunda mitad el choque avanzaba y el Promesas metía una marcha más con el objetivo de adelantarse en el marcador. Pero eso nunca pasaría. Dani Vegas tuvo su mujero oportunidad en el minuto 53 pero el portero madrileño no se lo iba a permitir. Oportunidad que se repetía dos minutos más tarde con un buenísimo centro, de nuevo de Dani Vegas, y que el autor del primer gol, Becerra, a punto estuvo de meter.

El partido transcendió sin cambios hasta que el árbitro pitó el final del encuentro. Un inicio de liga que terminar con el reparto de un punto a cada uno, y que a los pupulios de Carlos Salvachúa les sabe más bien a poco.