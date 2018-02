El Pucela se descuelga en Granada

1 Granada Varas, Victor Díaz, Chico Flores, Germán, Álex Martínez; Kunde, Montoro (Baena min.35), Pedro (Salvador min.65), Machís, Joselu, Adrián Ramos (Alberto Martín min.82) 0 Ral Valladolid Masip, Antoñito, Deivid (Kiko Olivas min.12), Calero, Moyano; Hervías (Ontiveros, min.60), Luismi, Óscar Plano (Toni Martínez, min.71), Anuar, Gianniotas, Mata goles 1-0, min. 27: Machís, fusila solo desde la izquierda a pase de Víctor Díaz, árbitro Aitor Gorostegui Fernández, vasco.. Amonestó a Machís (min. 27); Montoro, (min. 30), Luismi (min.45i), Calero (min.57), Germán (min.68), Baena (min.70), Toni Martínez (min.73), Salvador (min.88), Anuar (min.88)

Un garrafal error en defensa, esta vez a los 27 minutos, propició el gol de Machís, a pase Víctor Díaz, que descolgó al Real Valladolid anoche en Los Cármenes del grupo de equipos que luchan por un puesto para disputar el 'play-off' de ascenso.

Sampedro renunció a sacar en el once a Ontiveros y dispuso un centro del campo con Luismi, Anuar, Hervías Plano y Gianniotas, que asistieron más a los defensas que a Mata durante los 45 primeros minutos. Hasta el punto de que el Valladolid no ensayó ni un disparo a puerta en la primera mitad y se limitó a defender ante un Granada que salió con aires de superioridad, dando miedo, como si el rival no tuviera nada que hacer. Intimidaron los de Oltra en los primeros 45 minutos, con un Machís superlativo que aprovechó su soledad en el área -Antoñito estaba lejos de él cuando recibió el pase de Víctor Díaz, desde la derecha- y fusiló a Masip sin contemplaciones.

Fue prácticamente el único error en defensa de la primera mitad, pero resultó fatal. Y se produjo en un entorno especialmente hostil, porque el Granada salió mandando, asustando y encajonando a los de Sampedro que tardaron 17 minutos en sujetar el balón por primera vez.

Al final de la primera parte los jugadores del Real Valladolid abandonaron el campo desolados pero, en cierto modo aliviados porque solo perdían por un gol.

Reacción insuficiente

La segunda parte fue diferente. El Real Valladolid le dió la vuelta al panorama con tres tiros -flojo uno, altos los otros dos- pero que demostraban que se habían sacudido el miedo de la primera parte. Incluso empezaron dominando espacios, a desbordar, a asustar la los propietarios del campo.

No tardó Sampedro en reforzar el ataque. En la primera parte había perdido a Deivid por lesión, que fue sustituido por Kiko Olivas, aunque ayer el central por excelencia fue Calero. En el minuto 60 Ontiveros sustituyó a un activo pero poco afortunado Hervías y en el 71 hizo debutar a Toni Martínez por Plano. Pero ya entonces el Real Valladolid había demostrado que su ataque era infructuoso y había remitido su virulencia Mata en el 67 y Ontiveros en el 71 tuvieron sus oportunidades para empatar, pero ninguno de sus disparos llegaron con nitidez.

El Real Valladolid, que demostró en la segunda parte que no es inferior a una Granada plagado de 'estrellas' de verdad y virtuales, dejó claro también que le cuesta remontar y sumar puntos a domicilio.

El alcance de la derrota se conocerá al final de la jornada, cuando Rayo, Numancia, Lugo y Osasuna jueguen sus partidos y se conozca la distancia a la que se queda el pucela de los puestos de 'play-off'