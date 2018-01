Real Valladolid «Nadie puede dar por malo el punto de Tenerife» Moyano corta el pase a un rival en Tenerife. / JUAN GARCÍA CRUZ El exchicharrero Moyano remarcó el valor del empate en un campo en el que solo ha ganado un visitante FERNANDO BRAVO Santa Cruz de Tenerife Martes, 30 enero 2018, 10:19

«Nadie puede dar por malo este punto. No es que nos conformemos porque sí con un empate; hay que tener en cuenta que el rival es un equipo concebido o para estar arriba y es muy fuerte en casa, donde no había perdido ningún partido hasta la semana pasada».

Javi Moyano, que llegó a Zorrilla procedente del Tenerife en 2015, destacó la importancia del empate del domingo que, a pesar de romper la dinámica de victorias –dos seguidas y cuatro en los últimos cinco partidos– consolidó la racha de encuentros sin encajar ningún gol, que ya se prolonga por tres jornadas consecutivas.

Moyano explicó la jugada de un gol que no subió al marcador porque le pitaron un fuera de juego que no protestó. «Mi intención fue rematar la primera acción pero la tocó un compañero y… El lateral pucelano no le dio más importancia al lance, que pudo haber supuesto la victoria para el Real Valladolid y lo calificó de anécdota.

Sobre su ‘consolidación’ en la demarcación de lateral izquierdo, tras la marcha de Ángel y las reservas de Sampedro para recuperar a Nacho, el diestro Moyano se limitó a comentar que es un jugador que se limita a desarrollar lo mejor posible su trabajo allá donde le ponga el míster. «Soy un jugador de equipo, siempre trato de ayudar, de hacerlo lo mejor posible donde me pongan. Ahora me toca la izquierda...»

Moyano, que sorprendió a su antigua afición y a la prensa tinerfeña, donde todavía se le recuerda con cariño, a tenor del interés mostrado por los periodistas para conseguir sus declaraciones, no se salió del guión de la corrección para analizar el resultado.

«A los grandes, la afición siempre los exige ganar»

«El partido no ha sido ni para unos ni para otros; un poco lo esperado. Sabíamos que nos iban exigir mucho y así ha sido; fue muy intenso, y nos exigieron concentración durante todo el partido. Fue muy igualado y ninguno de los equipos se resignaba a perder. Nosotros sabíamos el tiempo corría nuestro favor y que tendríamos opciones. Al final no hemos sido capaces de marcar, pero no se le puede escapar a nadie que es un sitio muy complicado para puntuar».

Moyano, por su pasado en el equipo chicharrero, era muy consciente del mal momento que están atravesando los de José Luis Martí y también el malestar de una parte de la afición que, sin embargo, supo apoyar a su equipo, a pesar de los últimos resultados. Aunque el malestar quedó reflejado en la taquilla –casi un cuarto menos de aficionados que la jornada anterior, cuando perdió por primera vez en la temporada–. Moyano valoró el aliento de la grada a su equipo: «Tuvieron mucho apoyo. No había hostilidad por parte de los aficionados del Tenerife y el equipo hizo un buen partido, en un ambiente positivo. Es lógico que, como todos los clubes grandes, la afición siempre exija ganar. También nos ocurre a nosotros».

El futbolista jienense comentó también cómo afrontó el equipo la ausencia del su máximo goleador, Jaime Mata. «Nos faltó un poco de pausa arriba para hilvanar jugadas, cuando fuimos capaces de sacudirnos la presión. Nos costó, pero ha sido más mérito de ellos que demérito nuestro. Tenemos que darle el valor que merece el punto conseguido aquí y que otra semana más nuestra portería ha quedado a cero y el equipo sigue creciendo. Ahora tenemos que hacer bueno la próxima jornada el empate conseguido aquí».

Moyano hizo referencia al equilibrio entre ataque y defensa. «Hay una ley no escrita, la de la manta: Cuando te tapas la cabeza se te quedan los pies descubiertos y si te tapas los pies, la cabeza queda al aire. No nos preocupa. Sabemos que tenemos un gran potencial ofensivo, que generamos ocasiones y lo que nos preocupaba era cortar la sangría de goles que encajábamos y poco a poco lo vamos solucionando».