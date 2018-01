Los árbitros dan su aprobación, el Osasuna-Real Valladolid se disputa Estado del terreno de juego a las 10:00 horas aproximadamente. / F. B. El trabajo de los operarios y la mejora de las condiciones meteorológicas han permitido que el césped se haya recuperado de la fuerte nevada J. A. PARDAL Pamplona Domingo, 7 enero 2018, 10:47

El Osasuna-Real Valladolid aplazado que tenía que haberse disputado a las 16:00 horas de ayer finalmente se disputará hoy a partir de las 12:00.

Tras una reunión en el centro del campo pasadas las 10:30 horas, los delegados de ambos equipos y el equipo arbitral han acordado la celebración del partido.

Los operarios que desde las 7:00 horas de la mañana de hoy trabajan en El Sadar para retirar la nieve del terreno de juego continúan realizando estas labores en los instantes previos a que los equipos salgan a calentar.

Según el delegado de campo del Real Valladolid, Paco Santamaría, que se encontraba desde primera hora comprobando in situ la situación del terreno de juego, el campo ha drenado muy bien. No obstante, preocupa especialmente el estado de la banda más cercana a los banquillos. Es la zona que más agua recoge en estos momentos y los empleados trabajan para recuperarla lo más posible pasándole el rodillo. Incluso se ha esparcido arena para que no empeore.

Pese a la aprobación para disputar este partido, el césped, obviamente, no está en las mejores condiciones posibles y es muy probable que el campo empeore y se levante a medida que pasen los minutos de juego.

