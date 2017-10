REAL VALLADOLID «El Rayo salió a por todas y nosotros no», señala Borja Borja, a la izquierda de la foto, observa como Raúl de Tomas convierte el penalti que hizo el 3-0 en el marcador. / R. Gómez El mediocentro observa una versión diferente del Real Valladolid en los últimos dos partidos a domicilio A. P. Valladolid Lunes, 9 octubre 2017, 13:21

Borja Fernández considera que el Rayo «pasó por encima» de un Real Valladolid que salió en Vallecas a la expectativa. «Ellos salieron a por el partido y nosotros un poco a ver qué pasaba fuera de casa, a ver si aguantábamos y luego nos imponíamos. Ahí está el reflejo de ese 'salir a ver qué pasa'. La sensación que da es que el Rayo salió a por todas y nosotros no», apunta en referencia a la derrota del domingo por 4-1.

El mediocentro blanquivioleta cree que los éxitos y los fracasos son colectivos, pero no rehúye su responsabilidad en el fallo que que costó el 1-0. «Es un error mío muy claro y no hay que echarle la culpa a nadie más. Pero somos muchos los que estamos para remontar eso y no lo conseguimos. Si digo lo que me pasó en esa jugada, va a parecer una excusa. Así que es un fallo y ya está. No salimos tan intensos como deberíamos. No estoy orgulloso de mi partido personal, pero tampoco lo hicimos bien como equipo. Puede pasar. Yo estoy muy contento con la temporada que está haciendo el equipo».

Borja Fernández considera que «hay que tener en cuenta» el alto número de goles que encaja el Real Valladolid, pero también recuerda que «de haber ganado y con un número alto de tantos en contra» el equipo sería líder ahora mismo. «Tenemos que seguir profundizando en las cosas que hacemos bien».

El centrocampista gallego constata una versión diferente del Real Valladolid como local y como visitante en los dos últimos encuentros. «Los dos últimos partidos no han sido buenos fuera de casa. No han estado en la línea de los dos primeros o de lo que estamos haciendo en Zorrilla. Vamos a intentar solucionarlo o esperar que haya sido un fallo de dos partidos. El cuerpo técnico tiene que analizarlo y nosotros también debemos reflexionar sobre ello».