REAL VALLADOLID El Real Valladolid acaba la pretemporada con derrota ante el Real Oviedo El oviedista Aarón Ñíguez se dispone a centrar ante Sulayman y Calero en el choque disputado en Luarca entre el Real Oviedo y el Real Valladolid. / Real Oviedo El equipo de Luis César cuajó un mal partido en Luarca y se vio superado con un gol de Jorge Ortiz EL NORTE Valladolid Sábado, 12 agosto 2017, 20:56

El Real Valladolid se despidió de los amistosos de pretemporada con la primera y única derrota cosechada este verano en los partidos de preparación. El equipo vallisoletano no cuajó un buen encuentro ante el Real Oviedo y se vio superado por el cuadro asturiano, que se llevó el tradicional choque veraniego de Luarca por 1-0, con un gol de Jorge Ortiz en la primera parte. El Pucela acabó con diez jugadores, tras la expulsión de Deivid en el minuto 89

El conjunto de Luis César salió desajustado en La Veigona. El técnico blanquvioleta armó un equipo que no llegó a cuajar y se vio pronto a expensas de un Real Oviedo más solvente. El cabezazo inicial de Toché en el primer minuto avanzó el claro dominio carbayón. Al Pucela le pudo la imprecisión y no llegó a sacar la pelota desde atrás con fluidez, una de las señas de identidad que busca el técnico. El central Calero protagonizó algunos errores de bulto y la pareja Sulayman-Sergio Marcos no se hizo con los mandos del partido, superados en esta faceta por el dúo carbayón Hidi-Rocha. Luis César empléo a Moyano y Nacho como laterales, y adelantó a Antoñito como extremo derecho. Ángel ocupó la banda izquierda del ataque y por el medio jugaron Toni como mediapunta y Luis Suárez, delantero colombiano del filial, como tanque en la vanguardia.

1 Real Oviedo Juan Carlos Sánchez; Viti, Verdés, Prendes (Josín, m.60), Cotugno; Rocha, Hidi; Aarón Ñíguez, Asier, Jorge Ortiz; Toché. También jugaron Gorka, Carlos, Mier, Jimmy, Juan. 0 Real Valladolid Masip (Becerra, m.45); Moyano (Mata, m.62), Calero (Deivid, m.62), Álex Pérez (Guitián m.62), Nacho (Jose, m.62); Sulayman (Borja, m.62), Sergio Marcos (Cotán, m.62); Antoñito, Toni (Míchel Herrero, m.62), Ángel; Luis Suárez (Iban Salvador, m.62). Goles: 1-0 (m.21), Jorge Ortiz Árbitro: Fernández Pérez (colegio asturiano). Amonestó a Borja, Rocha, Mier. Expulsó a Deivid (m.89) oTROS DATOS: Campo de La Veigona (Luarca). Amistoso correspondiente al XIX Memorial Ramón Losada.

Aarón Ñíguez llevó la batuta atacante del Real Oviedo durante los primeros minutos y el extremo se sintió muy suelto en sus intervenciones. El Real Valladolid opuso un cabezazo de Calero, despejado por Juan Carlos, y otro testarazo de Ángel a centro de Antoñito. Un fallo defensivo permitió a Jorge Ortiz marcar el 1-0 para el Real Oviedo tras un centro de Aarón al área en el que también falló Masip.

Con el marcador en desventaje, el conjunto blanquivioleta no encontró el hilo del choque durante toda la primera parte, aunque sí gozó de un par de ocasiones aisladas para marcar, gracias a la altura de Álex Pérez. El central vio cómo la defensa carbayona abortaba un remate suyo y, minutos más tarde, el portero Juan Carlos desvió el potente cabezazo que ejecutó. El Real Oviedo también encontró vías claras para aumentar su ventaja, con un remate de Jorge Ortiz demasiado enredado ante un rehecho Masip. El Real Valladolid se marchó al descanso con sensaciones amargas, fruto de la desventaja y del pobre fútbol mostrado sobre el campo de La Veigona, nada que ver con la imagen solvente exhibida a lo largo del verano.

Como ya sucedió en el amistoso precedente ante el Rayo Vallecano, Luis César solo cambió de portero al inicio de la segunda parte. Jordi Masip dejó su lugar a Isaac Becerra, a la inversa de lo que sucedió en Íscar, siempre con la idea de repartir los minutos de manera salomónica durante la pretemporada.

El partido se reanudó por cauces muy similares a los de la primera mitad. El exblanquivioleta Toché siguió haciendo de las suyas y estuvo a punto de ampliar la ventaja para el Real Oviedo con un potente zurdazo al que llegó un providencial Becerra para tapar la pelota 'in extremis'.

El conjunto asturiano bajó un peldaño el ritmo y el Real Valladolid comenzó a acercarse al área de Juan Carlos a balón parado. Luis Suárez rebañó con un habilidad un despeje tras el remate de Álex Pérez y dejó flotando cierta sensación de peligro albivioleta.

En el minuto 62, Luis César ejecutó un cambio múltiple que cambió de arriba abajo la faz del equipo. Antoñito y Ángel retrasaron sus posiciones para aparecer como laterales, Deivid y Guitián ocuparon el eje de la zaga, Borja y Cotán tomaron los mandos de la medular, asistidos por Mata y Jose como extremos, con Míchel Herrero como mediapunta e Iban Salvador como 'nueve' (siempre peleón, en el sentido más literal del término).

Becerra salvó de nuevo al Real Valladolid de encajar el segundo gol, al despejar con la bota un remate a quemarropa del incisivo Toché. Borja evitó un disparo venenoso de Asier, pero luego vio la tarjeta amarilla por una entrada a destiempo sin muchas contemplaciones sobre Jorge Ortiz.

El partido se endureció porque David Rocha también entró por detrás a Jose y se llevó otra merecida amonestación, pero también empezaron a aparecer resquicios para mover el marcador. Ángel se levantó majestuosamente para cabecear un balón ante el que voló Juan Carlos y el portero oviedista evitó el empate blanquivioleta con una parada de quilates.

Juan Antonio Anquela también refrescó al Real Oviedo con la entrada de un buen número de canteranos. El Real Valladolid pisó el acelerador: Mata buscó el gol tras una falta botada por Iban Salvador, pero remató en fuera de juego.

Faltaba por aparecer Jose, un seguro ofensivo para el cuadro blanquivioleta, y lo hizo desde la frontal, con un disparo lleno de intención que se marchó ligeramente desviado. El Real Oviedo contestó con un fulgurante ataque, frenado por un férreo Guitián. El partido se enrareció en el tramo final, cuando Deivid fue expulsado con roja directa en el minuto 89 y el Real Valladolid terminó con diez jugadores.

Al final, el equipo de Luis César cosechó su primera derrota de la pretemporada con peores sensaciones que las emitidas en los partidos precedentes. La preparación toca a su fin y acaban las pruebas de fogueo: el próximo sábado espera en Zorrilla (22:00 horas) el FC Barcelona B, en la primera jornada del campeonato liguero. Entonces, llegará la hora de la verdad