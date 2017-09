Real Valladolid El Real Valladolid estudia demandar a Alfredo Ortuño Ortuño se despide de Miguel Ángel Gómez el pasado lunes, tras su enrevesada presentación como jugador del Real Valladolid. / Gabriel Villamil El jugador no se presenta al entrenamiento y el club se siente perjudicado por el futbolista y su agencia ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 7 septiembre 2017, 11:47

El ‘caso Ortuño’ vivió ayer un nuevo capítulo que ha terminado por colmar la paciencia del Real Valladolid. El delantero murciano no se presentó al entrenamiento fijado para los jugadores no convocados en la Copa del Rey, sin recibir ningún permiso del club y sin dar explicaciones. Esta situación disparó el enfado en las oficinas de Zorrilla hasta el punto de que la entidad blanquivioleta ya estudia una demanda contra el futbolista. La situación de Ortuño es insostenible:la Liga no ha admitido su rescisión con Las Palmas, después de que el propio jugador negara inicialmente haber firmado su desvinculación y luego reculara al ver que se quedaba sin equipo, como publicó la edición canaria del diario ‘As’. Ortuño, por tanto, sigue teniendo contrato con Las Palmas, pero también ha firmado de su puño y letra un compromiso con el Real Valladolid, lo que le enfrentará a una posible demanda por duplicidad de contratos.

En Zorrilla se contemplan dos víctimas de esta situación y dos culpables. Los perjudicados son el propio Real Valladolid y Las Palmas, entidad a la que el futbolista solicitó una cantidad económica para reconocer que había firmado su salida, algo que el club canario desestimó, según contó ‘As’. Ortuño y Bahía Internacional, su agencia de representación en todo este tinglado, aparecen a ojos de la entidad como los artífices del desaguisado.

El club blanquivioleta considera que Ortuño ha obrado de mala fe, ya que estampó su firma como jugador del Real Valladolid por una temporada sabiendo que había algo raro con Las Palmas, pero sin comunicarlo.

El futbolista murciano fue presentado el pasado lunes en una comparecencia preternatural en la sala de prensa de Zorrilla y Miguel Ángel Gómez, director deportivo blanquivioleta, confió entonces que la Liga tramitaría finalmente su inscripción. Ahora, la situación ha cambiado y el enfado en el Real Valladolid es total, hasta el punto de que ya no existe el deseo ferviente de que Ortuño vista de blanquivioleta, incluso aunque se dieran las circunstancias para que legalmente pudiera hacerlo, algo improbable a día de hoy.

Bahía y Miguel de la Fuente

La relación de Bahía Internacional con el Real Valladolid también ha quedado gravemente dañada. En Zorrilla recuerdan que fue la propia agencia la que recomendó a Ortuño subirse a un avión en la últimas horas del mercado de fichajes para presionar a Las Palmas. Además, no han quedado nada satisfechos de cómo gestionó Bahía el asunto del juvenil blanquivioleta Miguel de la Fuente, cuyo contrato se mejoró tras desvelarse el interés de la Juventus en contratar al canterano, un hecho que en Zorrilla se entiende como un elemento de presión pública por parte de la agencia.

Bahía Internacional mantiene en dos apartados de su página web que el Real Valladolid es uno de los clubes que asesora en el «diseño, estructuración y organización de plantillas de acuerdo a las directrices marcadas por las entidades». «Recientemente, el Real Valladolid y la SD Huesca encarnan el impulso que Bahía imprime a los clubes que solicitan apoyo profesional para acompañarles en su dirección deportiva», se puede leer en el dossier que divulga la agencia. Sin embargo, esa extraña situación del pasado se ha convertido ahora en recelo y malestar blanquivioleta.