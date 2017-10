Devisión de Honor Juvenill El Real Valladolid mereció más en Getafe Un gol de Hugo Duro cuando el partido ya encaraba su tramo final frustró el buen trabajo de los blanquivioletas OPTA Getafe Jueves, 12 octubre 2017, 17:03

El Valladolid cayó por la mínima en su visita a la Ciudad Deportiva de Getafe merced a un solitario gol de Hugo Duro cuando el partido ya encaraba su tramo final.

Desde el arranque se vieron sobre el césped dos equipos muy ordenados y bastante parejos. Sin embargo, fueron los azulones quienes se hicieron con el control del partido en los instantes iniciales. Incluso pudieron ponerse por delante, pero el disparo de Gabri se marchó cerca del palo. Mientras, los vallisoletanos intentaban sacudirse la presión del rival y cruzar a campo contrario. No les resultó sencillo y, cuando lo hicieron durante la primera parte, no tuvieron la claridad suficiente para poner en peligro la meta defendida por Toni más allá de un centro de Apa que quedó muerto dentro del área y al que no llegó Adrián.

1 Getafe :Toni; Helguera (Amaya, min.72), Antonio, Adrián, Alba, Héctor; Tavares (Óscar, min.87), Pablo, Gabri (Horcajo, min.61), Segura; y Hugo Duro (Raul, min.88). 0 Real Valladolid Javi; Apa, Tena, Óscar, Nieto; Arnaiz (Campos, min.83), Orea; Victor, Pablito (Rafa, min.64), Dalisson; y Adrián. Gol: 1-0, min. 76, Hugo Duro. Ärbitro Pérez Muley (comité madrileño). Amonestó al local Pablo y a los visitantes Pablito, Dalisson, Apa, Orea y Víctor.

Sí pudo, por el contrario, marcharse el anfitrión al descanso con una renta provechosa, especialmente gracias a la participación en la ofensiva de Hugo Duro. El punta avisó en el ecuador con un golpeo escorado que obligó a la intervención de Javi y dispuso de dos más muy claras antes del paso por vestuarios.

En la primera, un despeje de puños del guardameta le cayó a los pies, pero su intento de vaselina se perdió cerca del marco. Poco más tarde, capturó también otro rechace del portero, pero su remate de cabeza con todo franco para marcar se fue por la línea de fondo.

Necesitado de ofrecer algo más tras la reanudación, apareció el visitante más entonado. Así se acercó a la diana con un tiro de Arnaiz, tras excelente jugada individual de Dalisson, que rozó la escuadra.

No acabó ahí la voluntad de ponerse por delante. La entrada en el campo de Rafa permitió a los blanquivioletas meter una marcha en ataque más gracias a su profundidad y su potencia por banda izquierda. Una buena asociación entre él, Víctor y Adrián terminó con un remate a puerta del último que despejó la defensa. También un zaguero, en este caso bajo palos, desvió el balón cuando se cantaba gol después de un mano a mano que había resuelto el propio Rafa dejando al portero batido.

Parecía que el Valladolid estaba más cerca de adjudicarse el triunfo, pero entonces emergió de nuevo la figura de Hugo Duro. El delantero, muy activo durante todo el choque, les ganó la espalda a los zagueros y capturó un gran pase en profundidad al que puso la guinda con un ajustado disparo a la base del palo ante el que nada pudo hacer el portero.

Ya por delante, los locales supieron mantenerse firmes en la retaguardia sin dar concesiones a un contrario que acusó el golpe moral y no encontró la forma de generar incertidumbre en los instantes finales.