El Real Valladolid puede coger en Zaragoza el primer tren del 'play-off' Mata intenta eludir a un rival en el encuentro correspondiente a la primera vuelta. / G. Villamil Previsiblemente, Sergio apostará por Borja Herrera como sustituto de Nacho en el lateral izquierdo J. A. PARDAL Valladolid Domingo, 27 mayo 2018, 18:29

El Real Valladolid se juega esta tarde en Zaragoza (20:30 horas) la primera de sus dos opciones de terminar la liga entre los seis primeros, en puestos que dan acceso a la liguilla de ascenso a Primera.

Con las bajas de Nacho (por acumulación de tarjetas) y los lesionados Deivid, Cotán y Luismi, Sergio se presenta en La Romareda en su séptimo partido al frente del Real Valladolid con la intención de ganar y dar un paso de gigante en la lucha final.

Las cuentas dicen que una victoria del Real Valladolid obligaría al Cádiz al menos a empatar y a Numancia, Oviedo y Osasuna a ganar para seguir con opciones de superar a los pucelanos en la tabla. Si dos de esos cuatro equipos no consiguieran la victoria, el Pucela conseguiría la ansiada clasificación con una jornada de adelanto.

La cosa no va a ser fácil porque el equipo blanquivioleta se enfrenta al mejor conjunto en casa de la segunda vuelta. Los maños solo han perdido un partido en La Romareda en esta segunda entrega y han ganado los nueve restantes. Para el encuentro de hoy, Natxo González podría apostar por los mismos once con los que venció la semana pasada al Albacete, ya que ha recuperado a Simone Grippo después de mes y medio lesionado, pero no parece que vaya a ser de la partida.

En el bando pucelano la baja ya mencionada de Nacho será cubierta, posiblemente, por Borja Herrera tras una convocatoria en la que el técnico pucelano se ha llevado a todos los futbolistas disponibles a Zaragoza y allí, antes del partido, tendrá que descartar a uno de ellos. El canario es su sustituto natural, aunque solo ha jugado tres partidos completos y un minuto en otro encuentro desde su llega a Zorrilla en el mercado de invierno.

Los otros nueve encuentros con algo en juego también se disputan a las 20:30 horas por lo que en torno a las 22:15, el Real Valladolid sabrá si es equipo de 'play-off' o tiene que jugarse la vida ante el Osasuna en el Nuevo José Zorrilla en la última jornada de liga.