Recetas para ganar el 'play-off' Miroslav Djukic, manteado en Zorrilla tras lograr el ascenso con el Real Valladolid en el 'play-off' en 2012. / Gabriel Villamil Siete entrenadores han logrado subir a Primera con el formato actual de promoción; Fabri, Javi Gracia y Enrique Martín explican cómo lo consiguieron con Granada, Almería y Osasuna ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 6 junio 2018, 07:43

El Real Valladolid ya sabe lo que es ganar un 'play-off' de ascenso a Primera. Lo logró con el gran Miroslav Djukic en el banquillo, en el inolvidable mes de junio de 2012, tras eliminar al Córdoba en semifinales y con un desenlace de infarto en Zorrilla ante el Alcorcón. Aquel recuerdo de infinita alegría blanquivioleta aún humea en el estadio Zorrilla con dos ingredientes infalibles: gran fútbol y gen competitivo. El recuerdo de Djukic es motivante, pero conviene conocer las experiencias de otros técnicos que igualmente lograron el éxito en la promoción a la máxima categoría.

Fabri González, al frente del Granada, fue el primer entrenador en subir con el formato actual, inaugurado en la campaña 2010-2011, y en el que cuatro equipos se disputan la última plaza de ascenso. La experiencia no le resultaba ajena el técnico gallego: había logrado ascender el año anterior a la categoría de plata desde la Segunda División B. «El 'play-off' es una final. Y las finales no se juegan: se compiten y se ganan. Son partidos de 180 minutos en los que es terriblemente importante no encajar goles en casa», subraya.

El Granada de Fabri eliminó en la final al Elche de Bordalás (que antes había apeado al Real Valladolid de Abel Resino en una eliminatoria de infausto recuerdo...). «Nosotros habíamos terminado 0-0 en la ida y el Elche daba por hecho el ascenso. Yo sabía que el empate sin goles era un grandísimo resultado para nosotros. Lo dije entonces: 'el Elche tiene el agua en el prado, vamos a ver cómo la saca'. Marcamos fuera y ya no pudieron hacernos dos goles», recuerda Fabri.

Momentos muy críticos

A pesar de todo, el Granada tuvo que superar momentos extremadamente críticos: en la primera ronda ante el Celta, Dani Benítez falló dos penas máximas con la eliminatoria empatada y la semifinal se dirimió en la tanda de penaltis (actualmente, en caso de empate tras prórroga sube el equipo mejor clasificado). Ante el Elche las cosas tampoco resultaron fáciles: «En el minuto 90 del partido de ida, con 0-0, fallamos otro penalti, y dos veces porque el árbitro lo mandó repetir. El vestuario estaba muy triste y yo también. Aquella noche no dormí. Pero llegué al día siguiente al entrenamiento y dije: 'señores, no quiero cargas de tristeza, ni mochilas pesadas. Bolsillos vacíos. ¡Nos vamos a comer el mundo!'. El mayor problema que tuvimos entonces fue psicológico, pero lo superamos».

Javi Gracia condujo al Almería al ascenso en el 'play-off' de la campaña 2012-2013. El exfutbolista del Real Valladolid y actual entrenador del Watford en la Premier League inglesa también sabía cómo afrontar una promoción. «Los tres años que estuve en Segunda B, con Pontevedra y Cádiz, jugamos la fase de ascenso. Son partidos que se resuelven por detalles entre equipos que han hecho méritos a lo largo del año. Siempre hay mucha tensión, aunque trates de aislarte. Recuerdo que con el Cádiz traté de apurar la llegada al campo lo más posible. Con el Pontevedra jugamos contra el Ceuta con tres futbolistas importantes lesionados. Factores de ese tipo te pueden condicionar».

Ya en Segunda con el Almería, Javi Gracia dispuso de la opción de lograr el ascenso directo, pero el Villarreal le cerró el paso en la última jornada de la campaña regular. «Contábamos con esa opción, pero aún nos quedaba la del 'play-off'. En la promoción, nos medimos a dos rivales fuertes, Las Palmas y Girona, y acabamos subiendo».

Iban Andrés, actualmente secretario técnico del Almería, era el segundo de Javi Gracia en el banquillo y recuerda la «frustración» de la plantilla rojiblanca al esfumarse el ascenso directo. «Siempre cuesta levantar anímicamente a los jugadores en esos casos, pero el equipo se rehízo rápidamente», apunta Andrés, quien recalca la importancia del descanso ante la acumulación de partidos en el 'play-off'. «Hay una labor de recuperación con ayudas ergogénicas, aminoácidos, proteínas, y demás, además de una tarea táctica y psicológica. A estas alturas, la carga física en los entrenamientos ya no existe».

Osasuna, de rondón

Enrique Martín llevó a Osasuna a Primera División después de clasificarse a última hora y de rondón para el 'play-off' en la temporada 2015-2016, algo similar a lo que han experimentado esta campaña Real Valladolid y Numancia. «Así llegamos nosotros, con el chute emocional que tienen ahora en Soria y en Pucela. La motivación para todos es grande, pero los que llegan esprintando a última hora son muy, muy peligrosos. Nosotros jugamos con el Nàstic en la primera ronda, un equipo que había luchado por ascender directamente. Iban de arriba abajo y les tumbamos. Con el Girona pasó más de lo mismo: habían hecho un temporadón y les ganamos los dos partidos».

Enrique Martín ve incluso ventajoso jugar el primer partido como local, algo que desafía la idea generalizada de que resulta preferible disputar la vuelta en casa. «Prefiero la ida en nuestro estadio porque, si la afrontas con seriedad, cualquier resultado en el que no te metan gol es interesante con vistas al choque de vuelta. A nosotros nos tocaron los dos primeros partidos en casa y nos fue genial. Así que mucho cuidado con el Real Valladolid y con el Numancia».

Javi Gracia coincide con esa idea del colmillo que exhiben los equipos que aceleran en el tramo final: «En principio, parecen los menos favoritos, pero llegan con otro ánimo, con menos presión y exigencia, y son los que consiguen luego el objetivo. Así que, al menos, tienen las mismas opciones que los demás».

Gran nivel blanquivioleta

Enrique Martín, que este año ha entrenado al Albacete –donde no continúa–, destaca el gran nivel actual de muchos jugadores del Real Valladolid: «A Pablito [Hervías] lo conozco desde que era un crío. Y ahora lo veo con el poderío que tenía en el Sanse, cuando era juvenil y ganaba los partidos él solo. Cuando vi el golazo que metió el otro día me quedé flipado. Le ha costado un poco, pero ha madurado. Va a ser un futbolista muy interesante en Primera. Y a Toni también lo veo ahí. Y a Mata. Al final se ve el trabajo colectivo, incluido el de Luis César. Con el máximo respeto para todos, Sergio González llegó al banquillo, ha puesto su puntito y ahí están los resultados».

Fabri González, entrenador del descendido Lorca en el tramo final, considera que el Real Valladolid «tiene mucho camino andado» en su primera eliminatoria ante el Sporting de Gijón y también en una hipotética final ante Real Zaragoza o Numancia.

«Sí, El Molinón va a hervir como una olla a presión, pero también hervía el Martínez Valero para nosotros con el Granada ante el Elche. Cuidado. Si el Real Valladolid no encaja en Zorrilla, pasará la eliminatoria. Ha cambiado su estilo de juego: con el gallego [Luis César] era un equipo de 'tiqui-taca'. Ahora parte de no encajar gol, con transiciones defensa-ataque muy buenas y mucha velocidad. Los conjuntos que están trabajados tienen mucho que decir en el 'play-off' y más en Segunda. Lo digo claramente: para mí, el Real Valladolid es el equipo favorito para ascender. Por todo. Es el más serio a nivel defensivo y el que más de abajo arriba va. Y eso vale mucho».