Real Valladolid «Recibimos a un Nàstic dañado por las bajas», resume Sampedro Álvaro Rubio pasa al lado de los jugadores durante los estiramientos al acabar la sesión de trabajo en Zaratán / F. B. El entrenador admite estar preocupado por los goles recibidos pero asegura que el equipo está en el buen camino FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 3 noviembre 2017, 14:43

No es ninguna garantía pero el rival que llega el domingo a Zorrilla se define por su inestable posición el la tabla, al borde de los puestos de descenso, y por las numerosas bajas de jugadores importantes: Eddy Silvestre, Sergio Tejera o Uche son las más destacadas. Pero, además, el Nástic llega a Zorrilla sin conocer la victoria desde hace tres jornadas, en las que ha sumado un empate y dos derrotas.

Sampedro destacó esta mañana, en su comparecencia semanal, el primer aspecto -las bajas por lesión- para definir a un Nàstic ante el que empiezan las urgencias: el Real Valladolid ha sumado tres empates consecutivos y se ha puesto 'a rebufo' según la definición de Sampedro, de los puestos que dan derecho a disputar el ascenso a Primera.

Tras algunas consideraciones sobre el elevado porcentaje de ocasiones de gol creadas y las pocas concretadas, y los errores que paga caros en defensa, Sampedro dijo estar preocupado pero también que el equipo está en el buen camino.

Calero Sigue; Toni, diferente

Mantuvo su habitual discreción sobre el once del domingo, aunque, como es habitual hizo algunas concesiones a la prensa. En este caso, para afirmar que Calero, el central de Boecillo, tiene todas las posibilidades de seguir en el once, tras su debut el pasado domingo en Reus. Después aseguró que él no se preocupa especialmente por lo canteranos, sino que elige a los que cree que están mejor para ganar. «Calero su ha puesto él, lo mismo que Anuar, o Toni.

Con respecto a Toni, aclaró Sampedro que es un jugador diferente al de la pretemporada: «Con aquel Toni no contaba ni para las convocatorias, ahora es otro y por eso juega» dijo el míster que, además de su calidad y trabajo, estaría en el once porque encaja muy bien con Antoñito, explicó.

El equipo entrenó por segunda vez esta semana en el Plantío, los campos de Zaratán, donde se ejercitaron hasta cerca de las 12:00 del mediodía.