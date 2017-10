Real Valladolid «No repetiré la alineación de Almería» Ángel, durante el partido en Zorrilla ante el Córdoba. / RAMÓN GÓMEZ Sampedro anuncia que habrá cambios en varias líneas y sugiere que mantendrá a Ángel en el lateral izquierdo FERNANDO BRAVO Valladolid Viernes, 20 octubre 2017, 14:43

Más que satisfacer la curiosidad de los periodistas locales, Luis César Sampedro parecía esta mañana, en su comparecencia semanal tras el entrenamiento matutino, querer despistar a los rivales del domingo, el equipo al que entrenó la pasada temporada, un Lugo que se presenta en Zorrilla, a partir de las 16:00 horas acreditando el segundo lugar de la clasificación, en puesto de ascenso directo, con 19 puntos, 2 más que el Pucela.

«No voy a repetir la alineación de Almería», dijo. para abundar. Y para enredar más su táctica ante el segundo clasificado afirmó «Habrá cambios en varias zonas».

Concedió, sin embargo, el entrenador del Real Valladolid, que mantendrá a Ángel como lateral derecho, en detrimento de Nacho. Y esta 'revelación' parecía deberse más a la necesidad de aclarar que no tiene nada personal contra este último. Avanzó, además, que volverá a probar a Nacho como lateral izquierdo en el encuentro de Copa del próximo miércoles en Zorrilla frente al Leganés.

Sampedro alabó, a la vista de los resultados, la trayectoria de su exequipo esta temporada, destacando que tiene poco que ver con el que él dirigió la pasada temporada -«Apenas hay tres o cuatro titulares de los que tenía el año pasado», reconoció que no tiene idea del once que sacará en Zorrilla y recordó que este año nadie tiene el partido resuelto en el minuto 75. Lo hizo para destacar la importancia de todos los jugadores, no solo de los once de salida, y de acertar con los cambios. «Los que meto de recambio, a partir del minuto 75 tienen que hacerlo mejor que los que estaban», dijo, para remarcar lo decisivo de los últimos minutos.