Rivera: «Rotundamente, sí; hay medios para revertir la dinámica del Promesas»
FERNANDO BRAVO
Valladolid
Miércoles, 20 septiembre 2017, 15:49

El lunes, dice, le reclamaron desde el Real Valladolid. «Hice las maletas, me metí con mi mujer en el coche y me vide a Valladolid. Si alguien sabe de un piso, que me lo diga, estoy buscando». Miguel Rivera (Málaga, 1961) describe su precipitada llegada al Real Valladolid para dirigir al segundo equipo, en sustitución de Salvachúa, y ayer, tras dos jornadas de entrenamiento, dio su diagnóstico. «Sí, con mayúsculas. Rotúndamente puedo afirmar que tengo medio para sacar al equipo des esta dinámica».

Rivera, con una larga trayectoria profesional, en la que se incluye un fugaz paso por Primera con el Almería, afirmó tras el entrenamiento de esta mañana a los periodistas que su objetivo es cambiar la dinámica negativa y que tiene medios para ello. Sobre el escenario donde tendría que plasmarse este cambio, el domingo en el Toralín, afirmó que es lo que toca y dudó si tendrá tiempo de aplicar los remedios pero destacó que tiene una plantilla con mucho deseo y muchas ganas de trabajar para superar la situación en la que se encuentra -último de la clasificación, con cuatro derrotas consecutivas y un solo empate, obtenido en los Anexos en la primera jornada de Liga.