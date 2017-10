Sampedro busca la reválida a domicilio ante un Reus diezmado El Reus ante el Real Valladolid en el partido celebrado en el Estadio Municipal de Reus en junio / LOF Anunció cambios para enderezar el rumbo en los partidos de fuera, pero ayer convocó a los de siempre FERNANDO BRAVO Domingo, 29 octubre 2017, 16:59

No habrá revolución en Reus. Al menos no será Sampedro, el entrenador gallego del Real Valladolid, quien la encabece. Sugirió el técnico el viernes la posibilidad de introducir cambios en el once o, incluso, de tipo táctico para reconducir la dinámica del Real Valladolid cuando juega fuera –dos empates, dos derrotas y solo una lejana victoria, en la segunda jornada, frente al Sevilla Atlético–. Pero los jugadores que viajaron ayer hacia Reus desmienten la posibilidad de cambios drásticos, porque los que van y los que se quedan son prácticamente los mismos jugadores que está utilizando en Liga.

El «si quieres respuestas distintas, tendrás que hacer cosas distintas» con el que respondió a la prensa en la comparecencia del viernes parece ser un mensaje embargado por la confianza que aún mantendría en los titulares habituales. O acaso espera Sampedro dar el golpe con un once diferente, en el que en ningún caso estarán Guitián en el cierre, Sulayman de pivote, Moyano en el lateral derecho, Nacho en el izquierdo, Sergio Marcos, como mediapunta o Cotán rondando por el centro ni, mucho menos, el recién recuperado Mayoral, que entrenó ayer por primera vez tras su segunda lesión de la temporada. Y no estarán porque son los jugadores que, de nuevo, ha decidido dejar Sampedro en Valladolid.

El equipo que ha viajado a Reus está integrado por Masip, Becerra, Ángel, Kiko Olivas, Deivid, Antoñito, Calero, Anuar, Borja, Luismi, Hervías, Gianniotas, Toni, Míchel, Iban Salvador, Óscar Plano, Mata y Villalibre, que esta tarde, a partir de las 20:00 horas, en el Estadi Municipal de Reus harán frente a un diezmado combinado catalán en el que se han caído casi todos los efectivos con los que cuenta López Garai en la zona de ataque. No se rinde el exjugador vasco del Reus, ahora en el banquillo, quien afirmó que tiene mimbres suficientes para salir adelante, a pesar de que el extremo izquierdo Ricardo Vaz se ha sumado esta semana a la larga lista de bajas por lesión, tras diagnosticársele una rotura del cruzado de la pierna izquierda que le tendrá fuera de la competición durante el resto de la temporada.

Vaz, a quienes sus compañeros pretenden rendir homenaje esta tarde con un buen encuentro frente al Valladolid, se ha sumado a una larga lista de lesionados que incluye a Lekic, Guzzo o Vitor Silva.

El Reus, con una irregular campaña, está situado en el medio de la tabla, a cuatro puntos de los puestos de promoción y a cuatro del descenso. A pesar de llevar varias jornadas con problemas de lesionados, el pasado domingo se llevó los tres puntos en juego en el estadio Mediterráneo frente al Almería.

El problema de Sampedro, sin embargo, es elegir entre una plantilla muy igualada y que no tiene ni una sola baja. Y tratará de recuperar la credibilidad a domicilio en un campo en el que el titular solo ha ganado un partido en lo que va de temporada. Y con una línea ofensiva que incluye al pichichi de la categoría y suma 23 goles, más del triple que los anfitriones de esta tarde.