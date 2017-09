Real Valladolid Sampedro: «Los derbis se viven de otra manera, pero como entrenador es un partido más» El entrenador en rueda de prensa / . César Minguela El técnico del Real Valladolid se enfrentará el domingo a la Cultural, «un rival sin etiqueta de recién ascendido», con la única baja de Ángel por un esguince IRENE RUIZ DOMÍNGUEZ Valladolid Viernes, 8 septiembre 2017, 14:13

Luis César Sampedro afirmó en rueda de prensa que «no se fía de ningún rival», «nosotros no miramos si tiene la etiqueta de recién ascendido o descendido». Para el técnico todos los partidos son complicados, y no será menos el de la Cultural Leonesa, de quien destacó estar haciendo un «inicio de temporada muy bueno». El técnico subraya que intentarán «contrarestar el juego de la Cultural», conjunto que «tiene detalles muy interesantes con el balón».

El entrenador destacó que su objetivo es «hacer nuestro partido: estar cómodos en el campo con nuestro juego para tratar de dañar al rival, y hacer más cosas que ellos para marcar un gol más que la Cultural». Con respecto al once inicial, Sampedro afirma que «puede haber o no variaciones», aunque «lo normal es que sea un once muy parecido al del partido contra el Tenerife».

Ante los aficionados que viajarán a León, el técnico siente una responsabilidad «un pelín mayor» con aquellos «que gasten su dinero y su tiempo en ir a vernos fuera de casa». A nivel deportivo, para el pontevedrés «el derbi será un partido más, no me supone nada especial» y destaca que simplemente se juegan tres puntos, «si estos partidos fueran de cinco puntos tendrían una importancia vital, pero no es así».