Real Valladolid Sampedro se la juega en León pensando en el Huesca
Reserva a Kiko Olivas, Deivid, Antoñito, Nacho, Borja, Luismi y Óscar Plano para el partido de Liga del domingo
FERNANDO BRAVO Valladolid Jueves, 21 septiembre 2017, 13:48

El Real Valladolid no renuncia, según su entrenador, a superar una nueva ronda de la Copa del Rey, a pesar de que se trata de una competición 'dirigida'. Para Sampedro, el hecho de que esté diseñada para que los grandes lleguen a la final y los de Segunda B hagan buenas taquillas, mientras que los equipos de Segunda "se matan entre sí", no es óbice para que quiera superar una nueva ronda. Y no -aseguró- porque tenga algo pendiente con su rival de esta tarde, la Cultural Leonesa, equipo con el que empató a cuatro goles en Liga hace dos jornadas.

Lo que tiene claro Sampedro es que esta competición sirve para dar minutos a los jugadores menos habituales, que el no considera como un equipo B sino como parte de una plantilla que debe sumar equipos de competición para cuando los necesite.

Esto ha hecho que el entrenador gallego del Real Valladolid, después del entrenamiento de este mismo jueves a puerta cerrada, decidiera llevarse al Reino de León a Becerra, Masip, Moyano, Guitián, Calero, Sulayman, Ángel, Anuar, Cotán, Sergio Marcos, Toni, Gianniotas, Villalibre, Iban Salvador, Hervías, Míchel, Mata y Mayoral. Se quedaron fuera Kiko Olivas, Deivid, Antoñito, Nacho, Borja, Luismi y Óscar Plano que, dada la próximidad del próximo encuentro de Liga -el domingo, 24, en Huesca- se supone que entraran en la próxima convocatoria con muchas posibilidades de ser titulares.

45 entradas frente a 900 en Liga

El encuentro será dirigido por el colegiado gallego David Pérez Pallas y a la hora del encuentro se espera una tarde-noche con cielos nubosos y una temperatura de unos 14º grados en el Estadio Reino de León, donde no se espera una gran entrada por la competición, el día laborable, la hora, que los abonados leoneses tienen que pagar para ver el partido y que tan solo 45 entradas se han vendido en Valladolid, frente a las ochocientas que se despacharon para el encuentro de Liga de hace dos jornadas.