Real Valladolid Sampedro mantendrá el sistema de 'juego alegre' ante el Oviedo El técnico gallego del Pucela busca cortar la racha de encajar goles al principio pero no sucumbe a la demanda de reforzar la defensa

«La perseverancia puede ser una virtud; no quiero ser una veleta». Luis César Sampedro cree en el sistema de juego que ha implantado en el Real Valladolid y durante su comparecencia semanal previa a la jornada liguera que le enfrentará mañana en Zorrilla ante el Oviedo trató de explicar esta mañana que la culpa de los goles tempraneros que lastran el juego del equipo -en 9 de 14 partidos ha empezado perdiendo- no es del sistema.

Analizó las distintas situaciones en las que encajaron goles en los diez primeros minutos (6) para explicar que fueron diferentes las causas. Terminó Sampedro proclamando que no cambiará de sistema: -"No vamos dejar el fútbol alegre para pasar al fútbol triste; de momento no voy a aplicar el 155» bromeó. Antes había declarado que es cierto que no puede seguir con la trayectoria de empezar perdiendo 9 de los 14 partidos jugados hasta ahora, «porque eso me impide jugar al contragolpe, que es el arma que aprovecha el desorden del rival». Sampedro explicó que cuando encajan un golpe de inicio, van a remolque y el rival siempre les espera, por lo que no es fácil armar contragolpes.

Recordó también el técnico que los cinco partidos que han empezado ganando terminaron llevándose los tres puntos.

Sobre el encuentro frente al Oviedo confirmó la baja de Guitián por un golpe, la posibilidad de introducir algún cambio pero manteniendo el mismo esquema y afirmó que algunos defectos detectados, como la falta de concentración o intensidad ha tratado de solucionarlos, «pero acaban de curarse solos», dijo.