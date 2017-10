Real Valladolid Sampedro no da pistas y convoca a los 23 disponibles El Real Valladolid busca sumar su quinta victoria consecutiva ante su afición, frente al Lugo, / EL NORTE Luismi, sancionado, y Mayoral, lesionado, son las únicas ausencias en la convocatoria para enfrentarse hoy al Lugo FERNANDO BRAVO Valladolid Sábado, 21 octubre 2017, 13:52

«Habrá cambios, pero no diré el once». Luis César Sampedro fue especialmente reacio en su comparecencia semanal a dar pistas sobre el once con el que pretende sumar la quinta victoria consecutiva en Zorrilla ante un Lugo que llega en puestos de ascenso directo. Apenas reconoció que Ángel seguirá siendo titular en el lateral izquierdo, en detrimento de Nacho, pero dejó caer que no repetirá el once de Sevilla y que habrá cambios en varias líneas.

La convocatoria para mañana no aporta pistas, porque ha citado a los 23 jugadores disponibles -únicamente han quedado fuera el sancionado Luismi y el lesionado Mayoral- y solo dos horas antes el partido hará los descartes obligados, para definir a los 18 jugadores.

Por tanto Becerra, Masip, Moyano, Antoñito, Calero, Kiko Olivas, Guitián, Deivid, Nacho, Ángel, Anuar, Sulayman, Cotán, Borja, Sergio Marcos, Hervías, Gianniotas, Míchel, Iban Salvador, Toni, Óscar Plano, Mata y Villalibre serán los que se 'disputen' las 18 plazas finales en el césped y el banquillo para el encuentro del domingo en Zorrilla, frente al Lugo, a partir de las 16:00 horas.

El encuentro será dirigido por el colegiado castellano-manchego Arcediano Monescillo y será retransmitido en directo por LaLiga 123 TV. Antes del encuentro, Mata recibirá el premio al mejor jugador de LaLiga 123 en el mes de septiembre y se guardará un minuto de silencio en memoria y homenaje al exblanquivioleta José Grande 'Mirlo', recientemente fallecido.