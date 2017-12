Real Valladolid Sampedro prepara su partido más decisivo, ante el Lorca Luis César Sampedro. / EL NORTE Javier Yepes y José Antonio García analizan las posibilidades del técnico de superar la crisis FERNANDO BRAVO Viernes, 15 diciembre 2017, 12:46

«A dos jornadas del parón navideño, el futuro de Luis César Sampedro parece ineludiblemente ligado a los resultados que obtenga frente al Lorca, primero, y el Zaragoza, después». Es el criterio de José Antonio García, entrenador nacional y profesor de táctica de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Castilla y León de Fútbol y comentarista deportivo de la COPE.

Para Javier Yepes, entrenador Nacional desde 1979, que dirigió al juvenil, al Promesas y al primer equipo del Real Valladolid y fue seleccionador de Castilla y León, actualmente colaborador de El Norte, el futuro de Luis César Sampedro, por encima de los resultados, está en manos de la decisión de un hombre:el presidente, Carlos Suárez.

La plantilla, por boca de sus capitanes, manifestó el domingo que las tres derrotas consecutivas del Real Valladolid no ponen al club en una situación límite. La dirección técnica del club y la propiedad (Carlos Suárez) renovaron la semana pasada su confianza de Sampedro, aunque con argumentos poco consistentes –«No tenemos dinero para hacer cambios»–, dijo Suárez.

Mientras, en Gijón, seis jornadas sin conocer la victoria le han costado el puesto a Paco Herrera, que en Valladolid encadenó el año pasado cinco derrotas consecutivas, logrando después enderezar el rumbo.

Hoy por la mañana, el técnico gallego del Real Valladolid inicia la semana de trabajo preparando, posiblemente, el partido más decisivo de su etapa blanquivioleta: serán cuatro sesiones de trabajo para preparar el encuentro del sábado ante el Lorca, a partir de las 18:00 horas en el estadio de Zorrilla, ante una afición que en el último partido de casa abandonó el estadio con una gran pitada, tras la derrota por 2-3 ante un Numancia al que ganaba por 2-0 en el descanso.

Distancia y equilibrio

Los técnicos y analistas deportivos consultados coinciden en que el sistema de Sampedro, que la plantilla dice aceptar a pies juntillas, según sus capitanes, no es por sí mismo el mayor problema del equipo.

«No es el sistema;el problema son las distancias y el equilibrio» a la hora de plasmarlo, afirma José Antonio García. En su condición de profesor de Táctica de la Federación, para hacer bueno el sistema de Luis César Sampedro, el equipo tiene que responder en bloque tanto en ataque como en defensa. «Hay mucha distancia entre Borja y Anuar Míchel o Iban Salvador, según el caso. Mucho hueco y los rivales, con poca presión, logran dificultar mucho la salida de balón», afirma José Antonio García.

Este profesor cree que no había motivos deportivos para apartar a Nacho como lateral zurdo –«es una opinión personal»– y que esta decisión ha hecho daño en el vestuario.

Para José Antonio García, el éxito en la aplicación de cualquier sistema táctico depende de la técnica de los jugadores. «Damos por hecho que hoy en día, en un equipo profesional, el físico no es un problema. Por tanto, es la técnica personal de cada jugador la que decide sobre el éxito de una táctica u otra». Pero este entrenador y profesor de fútbol incluye otra variable. «El equipo parece falto de confianza. No es normal, ni una casualidad, que sistemáticamente el equipo encaje goles antes de que se cumpla el primer cuarto de hora.

El sistema es un acuerdo

Por otro camino, Javier Yepes coincide en algunas conclusiones. «El sistema de juego es fundamentalmente un acuerdo entre jugadores y entrenador. No hay sistema que se sostenga si el futbolista no cree en él y sin resultados, no se sostiene, sea la táctica que sea».

Para Yepes «el éxito de cualquier sistema de juego pasa por que los jugadores lo entiendan y lo acepten. Pero antes, hay que tener en cuenta que un equipo que admite muchos goles nunca tiene un buen sistema». Yepes es intransigente cuando se vulneran algunos principios para él intocables:«Los equipos son buenos si defienden bien, –asegura– y un equipo solo estará cerca del éxito si recibe pocos goles», remata.

El que fuera también entrenador del primer equipo del Real Valladolid sostiene que un club es una empresa, y que como cualquier empresa su éxito se rige por la cuenta de resultados, «que en el fútbol es la tabla clasificatoria». Afirma Yepes que el entrenador «tiene que trabajar también pensando en sí mismo:si no es así, su futuro está embargado». Se refiere el comentarista a los objetivos que refirió Sampedro recientemente, cuando empezó a ponerse en cuestión su continuidad. El técnico gallego del Real Valladolid habló de resultados, juego atractivo y cantera, como las tres patas que sostienen su compromiso con el Real Valladolid.

Yepes afirma que lo realmente importante son los resultados. El juego bonito y la cantera, asegura, son secundarios.

«No se echa a ningún entrenador que está ganando partidos». Añade Javier Yepes, con respecto a la afición, que podría disgustarse igualmente si no disfruta de un buen espectáculo que «las victorias quitan la autoridad al que protesta». Con esta opinión Yepes apuntala el criterio de que la victoria está por encima de todo lo demás. Y recurre al ‘cholismo’. El Atlético juega mal, pero no pierde, y el Cholo sigue siendo una especie de Dios», remata.

Iavier yepes

Entrenador nacional. Obtuvo el título en 1979 .

24 años en el Real Valladolid. Entrenó al juvenil, al Promesas y al primer equipo, también al Numancia. Seleccionador de Castilla y León, ganó una Copa UEFA. Fundador del Club Deportivo Universitario.

Médico jubilado. Ejerció su profesión de médico hasta su reciente jubilación. Actualmente entrena al Rioseco y es colaborador de El Norte de Castilla.

José Antonio García

Entrenador nacional. Obtuvo el título hace 25 años. Ejerció en las categorías inferiores del Real Valladolid.

Escuela de entrenadores. Es profesor de táctica de la Federación de Castilla y León de Fútbol

Comentarista deportivo. Profesionalmente ejerce como contable en una asesoría y es comentarista deportivo en la COPE.