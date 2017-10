Real Valladolid Sampedro renuncia a revolucionar el once en Reus Los jugadores del Real Valladolid, tras un entrenamiento en los Anexos. / C. MINGUELA El entrenador pucelano sugirió que introduciría cambios pero deja fuera de la convocatoria a los mismos de siempre FERNANDO BRAVO Valladolid Sábado, 28 octubre 2017, 13:57

No habrá revolución en Cataluña. Al menos no será Sampedro, el entrenador gallego del Real Valladolid, quien la encabece. Sugirió el técnico el viernes la posibilidad de introducir cambios en el once o, incluso, de tipo táctico para reconducir la dinámica del Real Valladolid cuando juega fuera -dos empates, dos derrotas y solo una lejana victoria, en la segunda jornada, frente al Sevilla Atlético-. Pero la convocatoria hecha pública hoy de los jugadores que viajan ya hacia Reus desmiente la posibilidad de cambios drásticos, porque los que van y los que se quedan son prácticamente los mismos jugadores que está utilizando en Liga.

El «si quieres respuestas distintas tendrás que hacer cosas distintas» con el que respondió a la prensa en la comparecencia del viernes parece ser un mensaje embargado por la confianza que aún mantendría en los titulares habituales. O acaso espera Sampedro dar el golpe con un once diferente. n once en el que en ningún caso estarán Guitián en el cierre, Sulayman de pivote, Moyano en el lateral derecho, Nacho en el izquierdo, Sergio Marcos, como mediapunta o Corán rondando por el centro ni, mucho menos, el lesionado Mayoral. Y no estarán porque son los jugadores que, de nuevo, ha decidido dejar en casa Sampedro

El equipo que viaja a Reus está integrado por Masip, Becerra, Ángel, Kiko Olivas, Deivid, Antoñito, Calero, Anuar, Borja, Luismi, Hervías, Gianniotas, Toni, Míchel, Iban Salvador, Óscar Plano, Mata y Villalibre..

El encuentro empezará mañana a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de Reus.