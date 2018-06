Sergio alaba la ambición de sus jugadores Baraja atribuye la victoria del Valladolid a momentos concretos, no al juego FERNANDO BRAVO Jueves, 7 junio 2018, 23:48

«En un desajuste defensivo nos han pillado a la contra y hemos encajado. Ante un equipo de esta calidad, es normal, y eso nos fastidia, después de ir ganando por 3-0, pero también puede tener algo positivo, y es que lleguemos con más atención al partido de vuelta, en el Molinón» explico Sergio González tras el encuentro. El entrenador del Real Valladolid afirmó que si de algo pecó su equipo fue de «ganas de agradar».

Sobre Calero y Anuar afirmó que su estado no es grave, «sobrecargas en los gemelos, nada que no se pueda arreglar con buena alimentación, descanso y masajes», dijo.

El técnico pucelano, satisfecho por el resultado dijo que la eliminatoria sigue al 50%: «Hemos acabado bien la nuestra». Sobre el debut de Javi Pérez dijo que es un jugador con buena progresión que estaba en el banquillo en previsión de lo que pudiera ocurrir, «porque no podemos jugar sin pivote, y nos quedamos sin Anuar».

Sergio se mostró satisfecho en la rueda de prensa con el trabajo de sus jugadores y se resistió a destacar a alguno en particular, aunque reconoció el gran trabajo realizado por Calero. «Pero nuestra fuerza –dijo– es el equipo».

Rubén no se rinde

El entrenador del Sporting reivindicó que, a pesar del resultado, no se rinde. Atribuyó Rubén Baraja la victoria del Pucela a la contundencia de la definición del Real Valladolid, «porque durante la primera hora no fueron superiores», dijo. Negó Baraja que hicieran el ridículo, como había dicho Jony tras el partido y explicó que no hizo más cambios porque en el descanso les dijo a sus jugadores que iban a jugar los mismos en la segunda parte y iban a remontar. Baraja celebró la reacción de su equipo en la segunda parte, «una reacción que espero que tenga continuidad en El Molinón, donde nuestro campo nos va a dar un plus para remontar el resultado», dijo el entrenador vallisoletano del Sporting de Gijón. Finalmente, Baraja insistió que la derrota de su equipo se debió a errores puntuales.