Sergio asegura que el año que viene seguirá en el Pucela Sergio y los jugadores suplentes celebran el triunfo. / G. Villamil Admite que le gusta jugar con la presión que tiene ahora el equipo FERNANDO BRAVO Domingo, 3 junio 2018, 00:20

«El recibimiento me ha sorprendido. No me esperaba tanta gente. En la piña de Zaragoza y con la entrada en Zorrilla con tanta gente es donde hemos empezado a ganar el partido». Agradeciendo a la aficion su asistencia empezó Sergio González la rueda de prensa en la que inmediatamente admitió que, tras lograr entrar en 'play-off' se activa la cláusula de su contrato que le permite dirigir el banquillo del pucela una temporada más.

«Parece que al final la cláusula del contrato se cumple. No he tenido que esperar esas sensaciones de las que se habla. Me alegro por todos, también por la entidad. Estoy contento por la apuesta de Miguel Ángel. Es momento de estar contento», afirmó.

Sobre el primer rival del 'play-off' fue cauto. «Van a ser otra vez partidazos, los de 'play-off'. Desde que hemos llegado aquí han sido partidos a muy alto nivel». Sergio admitió que le gusta la presión que ha tenido desde que llego al Real Valladolid. «Me gusta la contundencia con la que esta respondiendo el equipo en todos los partidos. Esa contundencia, esa madurez, ese saber leer los partidos. Hemos salido muy enchufados, la primera parte ha sido muy dura pero ha sabido cómo afrontar el partido. Per siempre hay cositas que arreglar. Hoy teníamos que haber matado antes el partido».