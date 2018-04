Deportes/Fútbol Sergio González cita a todos los futbolistas disponibles para el Real Valladolid-Cádiz; tendrá que descartar a uno Servando y Toni durante el encuentro de la primera vuelta de la liga. / LOF El Cádiz viaja a Valladolid sin Álvaro García, su jugador más destacado EL NORTE Viernes, 27 abril 2018, 13:35

Sergio ha decidido citar para el partido de mañana contra el Cádiz a los 19 futbolistas que el Real Valladolid tiene disponibles para esta jornada. Antes de la hora del encuentro el entrenador tendrá que hacer un descarte de una convocatoria conformada por Masip y Becerra como porteros, los defensas Antoñito, Calero, Kiko Olivas, Rotpuller, Borja Herrera y Nacho; los centrocampistas Anuar, Borja, Luismi, Míchel, Gianniotas, Hervías, Ontiveros, Toni y Óscar Plano y los delanteros Chris Ramos y Toni Martínez.

Cabe recordar que Moyano y Jaime Mata no podrán disputar el encuentro al estar sancionados con un partido por acumulación de amarillas, mientras que Deivid, Cotán y Nooh Al Mousa se encuentran lesionados.

El Cádiz, sin Álvaro García

El futbolista más destacado del Cádiz en la presente temporada, el extremo utrerano Álvaro García, no ha podido recuperarse de sus molestias en la rodilla y no viajará a Valladolid. El entrenador cadista, Álvaro Cervera, ya anunció ayer que si el futbolista no estaba totalmente sano, no formaría parte de la expedición y eso es lo que ha ocurrido.

Tampoco estarán en el Nuevo José Zorrilla Jona y Kecojevic, también lesionados.

De esta forma, la convocatoria amarilla está compuesta por Cifuentes, Rubén Yañez, Rober Correa, Carpio, Brian, Servando, Marcos Mauro, Fausto Tienza, Garrido, Abdullah, Álex, Perea, Salvi Sánchez, Nico Hidalgo, Eugeni, Carrillo, Dani Romera y David Barral.