Sergio cree que los dos penaltis desequilibraron el partido del Real Valladolid El técnico local felicitó con un punto de ironía a la afición local por su actitud y aseveró que su empuje condicionó al árbitro J. A. PARDAL Zaragoza Lunes, 28 mayo 2018, 10:30

Sergio González no quiso ahondar ayer en la actuación del árbitro porque, según sus propias palabras, eran acciones terminadas que ya no iban a cambiar, por mucho que él las analizara en sala de prensa. No quiso, pero sí que deslizó que los dos penaltis pitados en contra de su equipo «desequilibraron la balanza».

Más allá de atacar al árbitro por estas decisiones, el técnico catalán decidió felicitar a los seguidores del Real Zaragoza que ayer llenaron La Romareda:«Es de alabar la afición, cómo ha apretado en situaciones límite. Ellos han hecho que el árbitro pitara cuando dudaba», aseguró.

El entrenador huyó de victimismos y buscó un mensaje positivo tras la derrota de los suyos. «La actitud de los jugadores es el primer paso para jugárnosla en casa la semana que viene ante el Osasuna. Este es el camino y hoy hemos empezado a ganar ese partido». Sergio lanzó un mensaje a la afición pucelana de cara al decisivo choque:«los seguidores del Real Valladolid también pueden ser tan importantes como hoy lo han sido los del Real Zaragoza».

El técnico local, Natxo González se mostró alegre por su clasificación para el 'play-off' con unos pupilos, «que no tienen límite», y les felicitó por sacar adelante un partido «muy difícil que ha tenido de todo».