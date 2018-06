Fútbol | Ascenso a Primera Sergio maneja dos opciones para sustituir a Míchel frente al Sporting 01:58 El técnico catalán decidirá entre cambiar «hombre por hombre» o de sistema, ante la baja por sanción de su mediocentro ofensivo titular J. A. PARDAL Valladolid Martes, 5 junio 2018, 14:10

Sergio González compareció esta mañana en rueda de prensa tras el entrenamiento de su equipo a dos días de la ida de la primera ronda del 'play-off' ante el Sporting de Gijón. El técnico del Real Valladolid afirmó que piensa en dos variantes ante la ausencia por sanción de Míchel, su centrocampista ofensivo titular. «La opción principal sería hombre por hombre, porque estamos habituados a una forma de jugar y, cuando las cosas funcionan, cuanto menos las toques, mucho mejor. La otra sería una variante táctica. Estamos barajando dos posibilidades tras descartar otras y decidiremos la que nos va a dar el mejor rendimiento».

Según su experiencia, el entrenador pucelano aseguró que no se fía del comentado mal momento del Sporting de Gijón. «Cuando termina la liga regular es borrón y cuenta nueva. Se cierra una carpeta y se abre otra. No soy de creer en dinámicas. En ese día (en referencia a la derrota por 0-1 ante los gijoneses en su debut en el banquillo pucelano) utilizamos un sistema diferente del que estamos habituados, pero el estilo de ellos no va a cambiar por entrar en 'play-off' y el nuestro después de ese partido tampoco», vaticinó.

Por todo ello, auguró Sergio un partido «similar» a aquel. «Van a querer que llevemos la iniciativa porque donde son fuertes es pillándote en la transición. En el inicio del juego sus pivotes no participan, son más de jugar por banda. Te atraen para generar espacios y aprovechar a sus mediapuntas como Carmona, Rubén o Santos. Lo tenemos presente pero nosotros vamos a hacer nuestro juego, sabiendo dónde nos pueden pillar».

No dudó Sergio a la hora de afirmar que quiere una victoria en el encuentro de ida. «En una eliminatoria a doble partido no encajar es importante, pero ese hecho no nos va a hacer recular y cambiar la idea de juego. Tenemos que ganar el partido de casa y sacar el mejor resultado posible. A raíz de ahí, los matices son ojalá no encajar y ojalá marcar muchos goles, pero la idea principal es ganar el partido en casa», abundó.